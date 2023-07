Coppa Italia, ufficiale il percorso del Milan: attenzione al possibile derby! (FOTO)

È ufficiale il tabellone della Coppa Italia Frecciarossa. La possibilità di vedere soprese nei big match è molto alta.

Tra le varie avventure di mercato è arrivato il momento di tornare, anche solo per un istante, a concentrarsi sul campo. Infatti è ufficiale il tabellone della Coppa Italia 2023/24 che va a determinare quali saranno gli accoppiamenti per raggiungere la finale. Inoltre la possibilità di diversi big match è molto alta.

Coppa Italia, possibile derby in semifinale

Ora è ufficiale il tabellone della prossima edizione della Coppa Italia Frecciarossa, un’edizione che potrebbe regalare sorprese già dai primi turni. Le big, come di consueto, scenderanno in campo dagli ottavi di finale e potrebbero esserci soprese già dai quarti di finale.

Infatti c’è la possibilità di un derby di Roma i quarti, così come potrebbe giocarsi Juventus-Napoli sempre ai quarti. Invece il percorso del Milan sembra, sulla carta, più agevole. Infatti i rossoneri scenderanno in campo agli ottavi contro Cagliari, Palermo, Udinese, Foggia o Catanzaro. Sardi e siciliani si sfideranno per un posto ai sedicesimi, mentre l’Udinese attenderà la vincitrice tra Foggia e Catanzaro.

Di conseguenza è verosimile pensare che il Milan possa giocarsi i quarti contro l’Udinese o il Cagliari neopromossa, salvo incredibili ribaltoni. Inoltre il Diavolo potrebbero trovare sul suo cammino l’Atalanta ai quarti di finali ed accendere un infuocato Derby della Madonnina in semifinale.