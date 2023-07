Dal Bayern Monaco al Milan, l’indizio social che scatena i tifosi rossoneri (VIDEO)

Il popolo rossonero non si è lasciato sfuggire un particolare riferimento al Milan postato da un giocatore del Bayern Monaco sui propri profili social.

Al giorno d’oggi, è più che normale che le voci di mercato si possano intensificare o addirittura creare a partire da semplici likes, commenti, post o stories dei calciatori sui loro canali ufficiali.

È questo quanto avvenuto ad un giocatore dei bavaresi che, tra indizi vari più o meno espliciti, dichiarazioni rilasciate in passato e vere e proprie visite amichevoli, continua a strizzare insistentemente l’occhio al Diavolo.

Pavard al Milan? Un video alimenta le voci di mercato

Benjamin Pavard sembra infatti prossimo a dire addio al Bayern Monaco e, in più occasioni, il club di Via Aldo Rossi ha mostrato interesse per il suo eventuale acquisto, forte di un gradimento mai nascosto da parte del giocatore nei suoi confronti.

Lo scorso novembre, in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport poco prima dell’inizio dei Mondiali in Qatar, il difensore francese aveva svelato di ritenere la Serie A un campionato “molto interessante” e che gli avrebbe fatto molto piacere giocare nella stessa squadra del suo grande amico e bomber rossonero Olivier Giroud. Successivamente, ad aprile, il campione del mondo nel 2018 aveva persino fatto visita allo spogliatoio del Milan dopo la vittoria interna per 2-0 contro il Lecce, affiancato da Lucas Hernandez,

VIDEO – Pavard si allena con la maglia del Milan di Theo Hernandez

Il riferimento rossonero dell’ultimo indizio in ordine di apparizione riguarda proprio il fratello del suo compagno di squadra al Bayern: in un video, si può notare come Pavard si stesse allenando con indosso una maglia del Milan, la terza della stagione appena passata, con su scritto il nome di Theo Hernandez.

Ricondiviso da molti tifosi rossoneri, il video è subito divenuto virale online. Al momento, però, non risultano conferme di alcuna trattativa con il Bayern Monaco per il trasferimento del difensore.