Due nuove opzioni per Adli: le corteggiatrici aumentano

In attesa degli ultimi colpi in entrata, il Milan prepara anche le prime uscite: Adli ad un passo dall’addio, tre opzioni per il futuro.

Lavori in corso a Milanello dove, dopo gli ultimi acquisti di Noah Okafor e Samuel Chukwueze, si attendono i prossimi rinforzi targati Moncada & Furlani. L’area sportiva rossonera è al lavoro da tempo per consegnare a Stefano Pioli una rosa ben allestita in vista della prossima stagione. Le priorità ormai sono poche rispetto a quelle di inizio mercato, bisognerà soltanto piazzare quelli che sono gli esuberi della rosa, finiti ai margini del progetto del Milan.

Da Messias a De Ketelaere, passando per Origi e Ballo-Touré, fino ad arrivare ad Ante Rebic, sempre più vicino all’addio dopo 4 stagioni con la maglia rossonera. Il suo futuro è in Turchia, per la precisione al Besiktas, che lo acquisterà in questi giorni a titolo definitivo. Gli introiti derivanti dalla cessione di questi giocatori potrebbero essere reinvestiti adeguatamente in futuro: un investimento importante potrebbe richiederlo la corsia mancina di Theo Hernandez, orfana di un sostituto di livello.

Per quanto concerne il parco attaccanti, invece, non è da escludere un altro innesto nel ruolo di prima punta. Okafor dovrebbe già bastare come alternativa ad Olivier Giroud, ma la dirigenza starebbe sondando anche il profilo di Alejo Veliz. Da capire se l’ultimo slot per i giocatori extracomunitari verrà utilizzato in tal senso, oppure se si deciderà di puntare su un calciatore che possa essere pronto fin da subito e che possa aiutare Stefano Pioli a raggiungere i suoi obiettivi.

Adli-Milan, addio ad un passo: Siviglia, Eintracht e Lille alla porta

Un mercato atipico del Milan che, ora come non mai, dovrà cercare di cambiare rotta dopo l’ultima deludente stagione. Cambio di rotta che passerebbe anche dal nuovo modulo pensato da Stefano Pioli, il quale andrebbe ad esaltare le caratteristiche tecniche dei nuovi arrivati e di coloro che potranno arrivare nelle prossime settimane. Un nome su tutti è quello di Yunus Musah, centrocampista classe 2002 di proprietà del Valencia, che potrebbe essere il prossimo colpo dell’era Moncada-Furlani.

Chi invece potrebbe effettuare il percorso inverso di Musah è Yacine Adli, altro giocatore ormai ai margini della rosa, e che vede il suo futuro sempre più lontano da Milano. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le pretendenti per il centrocampista francese non mancano: nei giorni scorsi il Lille avrebbe chiesto informazioni al Milan, ma non solo. Nelle ultime ore sarebbe emerso anche l’interesse di Siviglia ed Eintracht Francoforte, entrambe le squadre vorrebbero acquistarlo a titolo definitivo.