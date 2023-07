L’Inter lo molla: strada spianata per un obiettivo del Milan?

I cugini del Milan si defilano per la corsa all’attaccante. Rossoneri in pole position per lui, la notizia.

L’Inter ha condiviso tanti obiettivi di calciomercato assieme al Milan. Ora nelle ultime contese troviamo gli attaccanti poichè entrambe le squadre hanno infatti bisogno di una punta centrale e i nomi sono noti. Prima Alvaro Morata, accostato inizialmente al Milan sembra che ora abbia dato il suo sì all’Inter. Allontanata quindi la pista dello spagnolo per il Milan di conseguenza si cambia strada, strada che porta al nome di Mehdi Taremi, attaccante del Porto.

Taremi prima scelta per il Milan

Mehdi Taremi è la punta a cui il Milan vorrebbe fare affidamento nelle prossime stagioni.

Come già detto Alvaro Morata non è più un giocatore che il Milan vuole dato che ora su di lui c’è l’Inter. Inter che voleva anche Taremi ma che ora è costretta a defilarsi lasciando così l’attaccante iraniano al Milan.

Dunque ora la strada del Milan per portare a Milano il bomber 31enne è libera. Il club rossonero non vorrebbe superare i 20-25milioni di euro totali per l’operazione ed ora si dovrà discutere con il Porto per trovare un accordo tra le parti.

L’attaccante iraniano sarebbe un ottimo innesto per il Milan, un grande finalizzatore che in totale, con il Porto, in 147 presenze ha messo a segno 80 reti, e i gol totali in carriera sono 179 per un attaccante che è sempre stato abbastanza sottovalutato per le sue doti tecniche. Il Milan lo segue e la suggestione di vederlo giocare in Italia ora è elevata.