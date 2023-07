Loftus-Cheek si presenta: “Posso crescere tanto qui”, poi si sbilancia sugli obiettivi

Il nuovo acquisto del Milan è stato oggi presentato in conferenza stampa a Milanello. Di seguito le sue parole.

Ruben Loftus-Cheek, dopo il primo allenamento svolto a Milanello con il resto della squadra davanti alla Curva Sud di Milano, è stato oggi protagonista della sua conferenza stampa di presentazione. Il centrocampista inglese si riunisce, a Milano, agli altri suoi ex compagni al Chelsea e si mostra propositivo per il suo futuro in rossonero.

Loftus-Cheek: le sue parole in conferenza

Oggi è stata la giornata della conferenza stampa di presentazione del neo acquisto Ruben Loftus-Cheek.

Queste le parole del centrocampista inglese pronto a fornire muscoli e centimetri in mezzo al campo:

Durante Milan-Chelsea ero rimasto impressionato dal calore dello stadio e dallo straordinario sostegno dei tifosi. Tomori, ex compagno al Chelsea, mi ha confermato che i supporters sono sfegatati. Fikayo mi aiuterà anche con l’italiano, sarà molto importante. Spero di imparare presto la lingua. Dobbiamo lavorare per migliorare e cercare di vincere. Prenderò il numero 8: conosco la sua storia, l’ho scelto perché sono molto ambizioso. Ho scelto il Milan perché ci sono tanti grandi calciatori e posso crescere tanto.

Queste le parole dell’inglese che prenderà l’eredità della numero 8 di Gattuso, e di Tonali poi, confermando che si aspetta tanto da questa squadra. Conclude poi parlando del suo ruolo e dove si sente più a suo agio in campo, rivelando anche un aneddoto sul suo arrivo a Milan: