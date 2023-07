Dest, Vranckx e non solo: quanti addii in casa Milan

Attualmente in casa Milan si lavora incessantemente su due fronti: sul mercato in entrata, ma soprattutto su quello in uscita.

Il primo a salutare il club rossonero è stato l’eterno Ibra, che nel corso dell’ultima partita a San Siro contro il Verona ha annunciato definitivamente il suo ritiro dal calcio giocato, provocando emozioni negli occhi di tutti gli appassionati.

Milan, quanti addii

Dopo l’addio di Ibra, è stato il turno di Brahim Diaz, uno dei trascinatori dei rossoneri nel corso di questa stagione. Dopo tre stagioni, coronate anche dalla vittoria di uno Scudetto, il centrocampista spagnolo è tornato nel suo club d’origine, il Real Madrid.

Invece, l’addio inaspettato è stato quello di Sandro Tonali, che sembrava destinato a diventare una bandiera del Milan. Tuttavia i 70 milioni più bonus offerti dal Newcastle si sono rivelati più forti di qualsiasi appartenenza.

Oltre i giocatori già citati, quelli in scadenza sono Dest, Vranckx, Bakayoko, Tatarusanu e Mirante. Tranne il portiere italiano, tutti gli altri dovrebbero fare le valigie e ciò permetterà al Milan di spendere molto denaro sia per i riscatti sia per gli stipendi.