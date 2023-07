Milan, Chuwkueze sempre più lontano dal Villarreal: l’indizio

Chukwueze è un obiettivo di questa sessione di calciomercato del Milan, ci sono novità su di lui.

Chukwueze è ritenuto un profilo molto interessante dal Milan, che potrebbe provare l’assalto per lui nonostante l’imminente arrivo di Pulisic. Il giocatore andrà in scadenza di contratto col Villarreal nel 2024 e anche altre squadre sono interessate.

Chukwueze-Milan, le ultime

La trattativa non sarà comunque semplice, ma questa distanza tra giocatore e squadra non può che aiutare le acquirenti. Ciò che ormai sembra certo è che Chuwkueze non rinnoverà con gli spagnoli e nelle ultime ore è arrivato un indizio a riguardo.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Chuwkueze avrebbe già comunicato alla dirigenza spagnola di voler aspettare il Milan. Non ha, dunque, intenzione di rinnovare il proprio contratto con gli spagnoli. Una possibile conferma di questa dinamica può essere individuata nella mancata convocazione del nigeriano per la mini tournée che il Villarreal disputerà in Svizzera dal 13 al 21 luglio.

Il presidente del Villarreal si è espresso ed è stato molto chiaro: non ha alcuna intenzione di svendere Chukwueze. Il numero uno del club spagnolo si è anche lasciato andare ad un paragone con la trattativa non andata a buon fine per portare Musacchio a Milano nel 2017, mandando quindi un messaggio molto diretto al Milan. I rossoneri tuttavia non mollano, anche perchè se la volontà del giocatore di approdare in Italia dovesse essere confermata, il Villarreal si ritroverebbe quasi con le spalle al muro. Un ulteriore assist per l’operazione di mercato è arrivato dall’assenza del nigeriano alla tournée, segnale d’addio che non può non essere considerato da tutte le parti in causa.