Milan, per l’attacco si guarda in Serie A: affare low-cost possibile

La dirigenza rossonera sonda il terreno per trovare un vero attaccante puro, una valida opzione sembra esserci già nel nostro campionato ed il Milan inizia a pensarci veramente.

Con la scelta di lasciar partire Rebic e Origi, la squadra di Pioli ha bisogno di un innesto importante nel reparto offensivo. Le prime scelte per l’attacco rimangono Scamacca e Morata, ma con un’importante concorrenza le cifre si possono alzare notevolmente. Per questo il Milan ha individuato un bomber -a sorpresa- del nostro campionato, come valida alternativa agli obiettivi di mercato di prima fascia.

Il Milan punta Dia: un low cost di qualità

Asse Salerno-Milano in ottica calciomercato. Il bomber granata Boulaye Dia si trova sul taccuino della dirigenza rossonera, stando a quanto scritto oggi sulla Gazzetta dello Sport. Il fatto di essere arrivato, a suon di goal, terzo nella classifica marcatori alla sua prima stagione in Italia, stuzzica il Milan. Altro fattore allettante è la cifra, non sproposita per un numero 9 nell’era dei prezzi folli.

Si parla infatti di 25 milioni di euro, prezzo fissato come clausola per il 26enne ex Villareal, riscattato pochi giorni fa esercitando l’opzione da 12 milioni. Con la società campana si può anche trattare per abbassare la cifra visto l’imminente plusvalenza oppure, inserire una contropartita che interessa alla squadra di Iervolino come Daniel Maldini o Lorenzo Colombo.