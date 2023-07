Milan, sfuma il sogno dei tifosi: ufficiale il rinnovo

Dopo la trattativa per la cessione di Tonali al Newcastle, per il Milan bisogna registrare un’altra brutta notizia in sede di mercato.

Queste prime settimane di mercato del Milan sono state abbastanza ‘movimentate’. In casa rossonera, infatti, ci sono stati dei grossi scossoni che hanno portato con loro un’autentica rivoluzione. Il primo è stato sicuramente quello che ha riguardato il benservito dato da Gerry Cardinale ai due dirigenti che hanno riportato il ‘Diavolo’ a vincere lo Scudetto e a disputare una semifinale di Champions League: ovvero Paolo Maldini e Frederic Massara.

A questi ultimi due, di fatto, non sono stati perdonati dalla proprietà statunitense né lo scarso rendimento della campagna acquisti dell’estate scorsa (soprattutto nel caso di Charles De Ketelaere) né la mancanza di cessioni remunerative di giocatori che avrebbero fatto sicuramente comodo alla casse economiche rossonera. Al posto di Maldini e Massara, Gerry Cardinale ha promosso Giorgio Furlani (nuovo amministratore delegato) e Geoffrey Moncada (nuovo capo osservatore).

Mentre il secondo scossone riguarda il parco giocatori, visto che Sandro Tonali è ormai un giocatore del Newcastle. Per il passaggio del centrocampista ai ‘Magpies’ manca di fatto ormai l’annuncio ufficiale. Tuttavia, dopo l’addio ad uno degli uomini chiave del Milan di Stefano Pioli, per i tifosi rossoneri bisogna segnalare un altro sogno di mercato sfumato.

Mercato Milan, El Shaarawy ha rinnovato il proprio contratto con la Roma

Stephan El Shaarawy, infatti, è sempre più vicino a rinnovare il proprio contratto con la Roma di Josè Mourinho, visto che lo stesso club giallorosso ha pubblicato un video su Twitter dove c’è l’esterno che rilascia anche qualche dichiarazione: “Ti pare che non torno? Ci vediamo presto! Daje Roma”.

La permanenza di Stephan El Shaarawy in giallorosso, di fatto, spezza la speranza dei tifosi del Milan di rivedere il giocatore in rossonero. Tanti sostenitori milanisti, infatti, avevano spinto sui social per l’ingaggio a zero del calciatore sia per occupare la casella del vice di Rafael Leao che per un discorso di liste.

Stephan El Shaarawy, però, ha deciso di prolungare il proprio rapporto con la Roma, dove ha giocato già per ben sei stagioni. Il calciatore ha firmato con il team giallorosso fino al 2025 e percepirà circa 2,5 milioni di euro annui. Una volta archiviato il discorso sull’ex Monaco, il Milan può ora concentrarsi su altri obiettivi di mercato.

Dopo l’arrivo dal Chelsea per circa 21 milioni di euro di Ruben Loftus-Cheek, il Milan è infatti alla ricerca di un laterale offensivo (tipo Adama Traoré), di un trequartista (vedi l’interesse per Christian Pulisic) e di una punta centrale (tra i profili seguiti c’è anche quello di Gianluca Scamacca).