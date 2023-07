Milan, tre club su Adli: ora può davvero partire?

Yacine Adli è finito nel mirino di tre squadre. Ora il centrocampista francese sembra sempre più vicino a partire. Il punto!

Il 23enne non ha mai trovato spazio al Milan e, visti i vari nuovi acquisti nel ruolo, con ogni probabilità non ne troverà nemmeno nella prossima stagione. Il francese, se vorrà mettere minuti nelle gambe, dovrà partire. Su di lui si sono mossi tre club di tre nazionalità diverse. Chi sono?

Interesse da varie zone d’Europa!

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’interessamento arriverebbe dalla Francia il Lille, dalla Spagna il Siviglia e dalla Germania l’Eintracht Francoforte. Questi sono i tre club che si sono mossi per acquisire informazioni sul giovane centrocampista francese.

Il Milan è disposto a cederlo, ma occhio alla cifra. I rossoneri chiedono dagli 8 ai 10 milioni di euro, trattabili, per una cessione immediata. Cifre che le tre squadre interessate non sarebbero convinte di voler sborsare immediatamente. Così il Milan ha aperto anche al prestito con obbligo o diritto di riscatto futuro.

L’unica certezza è che Yacine terminerà a breve la sua avventura al Milan. Il giovane talento non ha mai trovato spazio nelle gerarchie di Pioli e chissà che in futuro possa diventarne un rimpianto. Ad oggi la squadra è più che coperta a centrocampo ed ha bisogno di cedere gli esuberi. Adli è fra questi ultimi e con ogni probabilità lascerà proprio in questa sessione di mercato.