Niente Milan: il colpo a zero lo fa Galliani

Il calciomercato è appena cominciato e tutte le big (e non solo) del nostro campionato sono in attesa di piazzare nuovi colpi.

L’inizio ufficiale del calciomercato è avvenuto il 1 luglio, ma sono già diverse settimane che le squadre compiono movimenti per rinforzare la rosa a propria disposizione. E’ il caso di tutti i top club in Europa mentre in Italia la situazione è ben diversa. Per quasi tutte le big la priorità è prima vendere e solo poi pensare agli acquisti, una situazione di evidente emergenza.

Una delle principali cessioni in questa prima fase di calciomercato è senza dubbio quella del Milan che ha ceduto un pilastro del calibro di Sandro Tonali. Il club rossonero ha incassato circa 70 milioni di euro (più bonus) per la cessione del calciatore, trasferitosi al Newcastle in Premier League. Solo dopo questa mega plusvalenza il club si è attivato sul mercato, ha subito chiuso per Loftus Cheek e nelle prossime ore potrebbe chiudere importanti colpi tra centrocampo e attacco.

Il Milan ha perso in extremis Marcus Thuram, bomber francese che ha preferito accasarsi all’Inter. Il club rossonero è stato praticamente beffato e poteva sfruttare un’insolita alternativa per rispondere ai ‘cugini’. Nelle ultime settimane si era parlato della possibilità di tesserare Roberto Gagliardini a parametro zero, un colpo low cost per rinforzare il centrocampo. E magari la soddisfazione di tesserare un calciatore a lungo tra le fila del club nerazzurro.

Milan, Gagliardini verso un altro club di Serie A

Secondo quanto riporta Calciomercato.com il Monza di Adriano Galliani sarebbe piombato sul calciatore. Il ‘Condor’ ha sempre fatto importanti affari a costo zero ed ora, in queste ultime ore, avrebbe sondato la disponibilità del calciatore a trasferirsi nel club brianzolo. Gagliardini ha lasciato l’Inter a 29 anni per trovare un club che gli concedesse più spazio ed è intrigato dalla possibilità Monza. Una situazione in divenire con il calciatore che, accostato anche al Torino, non ha altre grosse offerte. Il Milan infatti, nonostante qualche rumors nelle ultime settimane, non è interessato all’ex calciatore di Inter e Atalanta.

Solo dopo aver ottenuto la disponibilità del calciatore Galliani passerà ai fatti. E’ possibile a breve un incontro con l’agente del calciatore Beppe Riso, vecchia conoscenza per il dirigente e si parlerà di cifre e anni di contratto. Gagliardini non è ‘vecchio’ ma neanche giovanissimo e il Monza vuole comprendere la fattibilità dell’operazione. Niente Milan per Gagliardini che sembra quindi pronto a intraprendere una nuova sorprendente avventura in Serie A.