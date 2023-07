Non solo Morata e Scamacca, altra pista per l’attacco del Milan: costa 20 milioni!

I Rossoneri sono alla ricerca di un attaccante. Il primo obiettivo è lo spagnolo, ma l’ingaggio è alto ed è già pronta una seconda opzione.

Oltre ad un altro centrocampista, che probabilmente sarà Tijjani Reijnders, il Milan vuole rinforzare il reparto offensivo, che al momento ha come unica certezza Olivier Giroud. Il profilo preferito è quello di Alvaro Morata, ma l’ingaggio dello spagnolo può bloccare la trattativa ed ecco che si scalda la pista per un altro attaccante: Mehdi Taremi del Porto.

Taremi-Milan, l’attaccante è in scadenza

Come riporta la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, il numero 9 dell’Atletico Madrid rappresenta la priorità e la sua volontà di tornare in Italia è un fattore che aiuta e non poco. Un ostacolo da non sottovalutare è però quello dell’ingaggio, l’ex Juve non ha maturato i requisiti per lo sconto fiscale e verrebbe a costare quasi 10 milioni di euro a stagione.

Per questo motivo il Milan sta valutando anche il profilo di Mehdi Taremi, iraniano del Porto che è in scadenza nel 2024. La richiesta di portoghesi è di 20 milioni di euro, ma l’accordo può essere raggiunto anche con cifre minore. Essendoci però spazio solo per un extracomunitario, l’eventuale arrivo del 31enne chiuderebbe le porte a Samuel Chukwueze, esterno nigeriano del Villarreal.