Real Madrid-Milan 3-2, Pioli soddisfatto del neo acquisto: “Ottimo approccio”

Questa notte è iniziata la tournée statunitense per il Milan, che ha esordito contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti perdendo 3 a 2.

Nonostante la sconfitta Stefano Pioli è sembrato però soddisfatto come non mai della prestazione del suo nuovo e rinnovato Milan, dispensando parole di stima per i suoi giocatori e mostrandosi galvanizzato per la nuova stagione in arrivo.

Innanzitutto ha parlato dei nuovi innesti della rosa e del loro modo di giocare:

“Il Milan mi piace molto. Sono arrivati giocatori forti: Pulisic, Loftus-Cheek, Reijnders, mi piace come si stanno inserendo. Ci permetteranno di giocare un calcio ancora più tecnico, ancora più offensivo”.

Poi l’entusiasmo riguardo il tipo di gioco che vorrà proporre quest’anno:

“Dopo 10 giorni ho visto cose interessanti, ad esempio come abbiamo cercato di muovere la palla, la personalità. Che cosa cambierà dallo scorso anno? Occupiamo posizioni diverse ma i principi di gioco sono gli stessi”.

Parole al miele per un nuovo innesto

Poi si è soffermato sulla prestazione di uno dei suoi nuovi giocatori, il classe 2004 Luka Romero:

“Luka è entrato molto bene, non solo per il gol”.

Poi sull’appena arrivato Okafor, e Chukwueze:

“Okafor invece è un attaccante che può giocare in più ruoli, è giovane ma ha già dimostrato il suo valore. Ha colpi, velocità, uno contro uno, per me può fare la punta o l’esterno sinistro. Riguardo Chukwueze, finché non sarà un mio giocatore, non commento”.

I nuovi profili della squadra sembrano quindi molto apprezzati da parte dell’allenatore dei rossoneri, che durante questa stagione potrà variare molto in attacco vista la sovrabbondanza di giocatori di qualità posseduta dai rossoneri.