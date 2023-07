Romero ha concluso le visite mediche con il Milan: attesa l’ufficialità

Terminate da poco le visite mediche di rito di Luka Romero: a breve, l’argentino diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan.

Moncada e Furlani mettono così a segno il terzo colpo della sua campagna acquisti per la stagione 2023/2024: dopo Marco Sportiello, approdato a parametro zero dall’Atalanta come nuovo vice Maignan, e Ruben Loftus-Cheek, preso dal Chelsea per colmare il grande vuoto lasciato da Sandro Tonali, adesso è arrivato il momento dell’esterno classe 2004.

Proprio come il nuovo n°57 rossonero, anche il baby talento argentino approda a Milanello da svincolato, dopo la naturale scadenza del suo precedente accordo con la Lazio. Nonostante le grandi premesse, l’ex Mallorca ha faticato ad affermarsi nelle gerarchie di Maurizio Sarri in questi due anni passati nella Capitale, sponda biancoceleste.

Romero-Milan, al termine dei test al Centro Ambrosiano si recherà in sede per la firma

I tifosi rossoneri sperano dunque che possa tornare a mostrare tutte le doti che gli sono valse in patria l’appellativo di Mini Messi, magari già a partire dal prossimo campionato sotto la guida tecnica di Stefano Pioli.

Il Romero Day ha avuto inizio questa mattina intorno alle 8,30, quando il giocatore si è presentato alla La Madonnina per sostenere le consuete visite mediche. Come riportato da Sky Sport, l’ex Lazio avrebbe terminato i controlli medici e, pochi minuti fa, si è recato al Centro Ambrosiano per svolgere gli ultimi test, necessari ad ottenere l’idoneità sportiva.

Si tratta dell’ultima tappa che Romero dovrà effettuare prima di potersi recare infine a Casa Milan per apporre la propria firma sul suo contratto con il Diavolo: solo a quel punto arriverà anche l’ufficialità del trasferimento. L’ala argentina potrà dunque aggregarsi al resto della rosa già a partire dal prossimo 10 luglio in occasione del primo raduno della nuova stagione.