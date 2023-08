Svolta riguardo il futuro di Adli: permanenza al Milan o cessione?

Continua il mercato in uscita in casa Milan e in programmazione c’è un’altra cessione a centrocampo visto l’abbondanza nata in questo calciomercato.

Come lo riporta TuttoSport il Milan prepara un’altra cessione a centrocampo e il calciatore coinvolto è Yassine Adli. Il francese si trova la strada sbarrata dalla tanta concorrenza ed è pronto a cambiare aria per avere spazio e minuti in campo.

Sempre secondo il quotidiano, la squadra sul calciatore francese più in voga sembra essere la Salernitana sotto le direttive di Paulo Sousa e il mediano sembra essere la pedina giusta per il centrocampo dei granata.

Adli alla Salernitana, la situazione

Adli è uno dei nomi in partenza di casa Milan, il calciatore non ha mai trovato spazio nei piani di Pioli e ora vorrebbe cambiare aria. La Salernitana è pronta ad accogliere il calciatore come riporta TuttoSport e l’idea è quella di prendere il calciatore a titolo definitivo.

Trattativa però che non c’entra nulla con quella di Mazzocchi, calciatore che nel,e ultime settimane è stato cercato dai rossoneri. Ma almeno per ora non c’è interesse da entrambe le parti nel rendere unica la trattativa.