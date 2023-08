Anche la Fiorentina su un ex Milan: trattativa in chiusura con il club

Uno dei calciatori rossoneri della scorsa stagione, tornato al proprio club di appartenenza dopo aver mal figurato con il Milan, è pronto all’avventura con una nuova squadra.

La squadra che si è mossa più di tutte sul mercato in Serie A, ma forse in tutta Europa, è senza ombra di dubbio il nuovo Milan di Gerry Cardinale che, dopo aver preannunciato una rivoluzione, ha mantenuto le promesse fatte e ora i tifosi possono godersi una squadra a dir poco rinforzata.

Il tecnico Stefano Pioli ora può sbizzarrirsi tra centrocampo e attacco con i nuovi acquisti, finalmente in Italia assistiamo ad un calciomercato composto di calciatori dinamici, giovani e veloci capaci di far divertire i tifosi da un lato e far impazzire i propri marcatori dall’altro.

L’ex Milan pronto alla nuova avventura in Olanda

Uno dei calciatori che hanno vestito la maglia rossonera la scorsa stagione, portato a Milano dalla coppia Maldini-Massara, per poi tornare al proprio club di appartenenza dopo aver mal figurato con il Milan, è pronto ad una nuova avventura in un club che milita nel campionato Olandese.

Il calciatore in questione è il centrocampista belga Aster Vranckx che, dopo aver collezionato soltanto 10 presenze la scorsa stagione la dirigenza rossonera ha deciso di non riscattare il prestito e dunque il calciatore è tornato alla corte dei tedeschi del Wolsfburg che sembrerebbe intenzionato ad accettare la proposta del Psv Eindhoven.

L’offerta del club olandese si aggira intorno ai 12 milioni di euro, cifra che i tedeschi accetterebbero di buon grado lasciando partire così il calciatore che, ricordiamo, nelle scorse settimane avrebbe scatenato l’interesse anche della Fiorentina che però sembra essersi mossa in ritardo.