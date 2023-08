Calciomercato Milan, altra cessione in vista: il sostituto arriva dalla Serie A

In attesa degli ultimi acquisti, Pioli può dire addio ad uno dei suoi fedelissimi: il sostituto potrebbe arrivare dalla Serie A.

Grazie alla cessione record di Sandro Tonali al Newcastle per la cifra record di 75 milioni di euro (tra parte fissa e bonus), il Milan continua la sua campagna acquisti a gonfie vele: i colpi Loftus-Cheek e Christian Pulisic dal Chelsea per circa 20 milioni di euro e i recenti arrivi di Noah Okafor, Tijjani Reijnders e Samuel Chukwueze, hanno riacceso la passione dei tifosi rossoneri. Ora il mercato estivo entra ancor più nel vivo. Non resta, però, molto del budget che l’area sportiva del club ha ancora a disposizione per rinforzare la rosa di Stefano Pioli in vista della prossima stagione.

Budget che, con ogni probabilità, verrà investito per l’acquisto di un difensore. Nell’idea del club ci sono solo rinforzi economici e, per questo motivo, i profili individuati potrebbero essere esclusivamente sulla fascia destra, quella di capitan Calabria, che durante l’ultima stagione non ha fornito grandissime garanzie.

A centrocampo, invece, le valutazioni effettuate dalla dirigenza sono diverse, e rispecchiano la volontà di effettuare investimenti soltanto qualora dovessero verificarsi alcune uscite nel reparto. I nomi sul taccuino di Geoffrey Moncada sono i soliti: da Dominguez a Hjulmand passando per il sogno Koopmeiners. Per ora, però, Yunus Musah del Valencia dovrebbe ancora essere l’ultimo acquisto in mediana. L’accordo con il club spagnolo è in dirittura d’arrivo: circa 20 milioni più bonus per il trasferimento a titolo definitivo del giovane talento statunitense.

Krunic-Milan, il Fenerbahce insiste: Hjulmand la prima alternativa

Tuttavia, il colpo di scena in questo mercato roboante del Milan è sempre dietro l’angolo. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Stefano Pioli e il suo staff potrebbero verosimilmente salutare in maniera definitiva uno dei fedelissimi rossoneri: si tratta di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco ha ricevuto diverse offerte dall’estero, tra le quali spicca quella del Fenerbahce, pronto ad offrire un ricco contratto al giocatore.

Il club turco avrebbe inviato un’offerta che oscillerebbe tra i 3 e i 5 milioni di euro, ma la dirigenza rossonera ne chiederebbe almeno il doppio per poter chiudere l’operazione. Il Diavolo non ha alcuna necessità di vendere al momento, e lo farà soltanto con cognizione di causa davanti ad offerte irrinunciabili. Qualora dovesse verificarsi la cessione dell’ex Empoli, però, Moncada e Furlani avrebbero già individuato il suo sostituto ideale, ovvero Morten Hjulmand, centrocampista classe ’99 di proprietà del Lecce. Valutazione che si aggira sui 20 milioni di euro, i contatti già ci sono stati e potrebbero continuare anche per permettere un ammortizzamento dei costi.