Calciomercato Milan, salta un acquisto? C’è concorrenza dalla Serie A

La trattativa del Milan per un obiettivo rossonero è a rischio. Un club di serie A è vicino a chiudere l’affare con la squadra del giocatore. Di seguito le ultime novità.

Aspettando la sfida di questa sera tra Bologna-Milan alle 20.45, la dirigenza rossonera è concentrata per concludere al meglio gli ultimi giorni di mercato.

Il Milan ha come obiettivo di mercato Riccardo Calafiori, terzino italiano di proprietà del Basilea, in quanto vede in lui il rinforzo perfetto per il ruolo di vice Theo Hernandez. Questa trattativa però rischia di sfumare.

Le ultime novità su Calafiori

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando di Dazn, sul giocatore italiano, ci sarebbe anche un’altra squadra di serie A interessata al giovane calciatore classe 2002 oltre il Milan.

In forte pressing per il terzino di proprietà del Basilea ci sarebbe infatti il Bologna, avversario di questa sera dei rossoneri per la prima partita della stagione. Il club emiliano, infatti, sarebbe vicino a chiudere l’affare con il Basilea.