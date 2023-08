Clamoroso: la Roma prova a beffare il Milan! I dettagli

I rossoneri non hanno ancora messo il punto ai colpi di mercato in entrata e adesso sono alla ricerca di un centravanti

Un mercato a dir poco esaltante quello condotto dalla squadra rossonera di Milano. Otto acquisti e tanto entusiasmo da parte dei tifosi che adesso sono impazienti di vedere come si ambienteranno i nuovi. Inizialmente sembrava l’estate di calciomercato milanista sembrava aver preso una brutta piega. Il licenziamento di Maldini e Massara e la dolorosa cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Proprio per quanto riguarda il giovane centrocampista, da sempre affermatosi milanista, i tifosi si aspettavano una sua permanenza per molte altre stagioni, ma le regole di mercato sono spietate.

Pian piano i rossoneri, coordinati da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, hanno provato a ricostruire la rosa di modo che Pioli potesse averla già pronta per l’inizio del campionato. Ultimamente il mercato in entrata è in leggera fase di stallo, ma tutto questo era risaputo in quanto si sta lavorando alle cessioni degli esuberi. Prima di acquistare, Il Milan ha già piazzato alcuni giocatori, come Rebic, Messias e De Ketelaere, non ritenuti più parte integrante del progetto. Resta ancora da sistemare Divock Origi, il cui stipendio (4 milioni) è molto alto. Deludente la stagione del belga e così, visto anche l’ingaggio oneroso, il Milan sta pensando di cederlo per fiondarsi su un altro nome.

Lotta a due con la Roma di Mourinho

Così come il Milan, anche i giallorossi sono alla ricerca di un numero nove. L’infortunio di Tammy Abraham, che starà ancora lontano dai campi, ha fatto scattare la necessità di fiondarsi sul mercato. L’obiettivo del Milan è adesso rappresentato da Armando Broja, giovane attaccante classe 2001 del Chelsea e della Nazionale albanese. I Blues non ritengono Broja al centro del progetto tecnico e starebbero pensando di lasciarlo partire in prestito. Potrebbe essere l’ennesimo affare tra il Milan ed il Chelsea dopo Loftus-Cheek e Pulisic.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, Broja non sarebbe la prima scelta di Mourinho che aveva puntato a Duvàn Zapata e Marcos Leonardo. Viste però le difficoltà per arrivare ai due centravanti, adesso la Roma potrebbe scegliere di fare alcuni sondaggi per il giovane albanese dei Blues. Broja gradirebbe rilanciarsi in un campionato come quello italiano. Il centravanti è stato infortunato per molto tempo e non ha avuto modo di esprimersi al meglio con i blues. Il Milan dovrà cercare di piazzare prima Origi e Colombo e poi acquistare Broja che supporterebbe il reparto insieme a Noah e Giroud.