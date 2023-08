Convocati Bologna-Milan, grandi nomi out: quante sorprese per Pioli!

Oggi alle 20:45 il Milan inizierà il suo campionato al Dall’Ara contro il Bologna, e i convocati per la gara hanno già riservato qualche sorpresa.

I rossoneri vorranno senz’altro stupire i loro tifosi mostrando come il mercato di quest’anno abbia realmente migliorato la rosa, in vista di un campionato tutt’altro che semplice, pieno di squadre in corsa per lo scudetto.

I primi sprazzi della squadra hanno soddisfatto il tecnico rossonero, che ha affermato come servirà solamente che i nuovi giocatori si ambientino nel campionato italiano e si conoscano meglio fra di loro, per fare così uno step qualitativo in più.

Le sorprese fra i convocati di Bologna-Milan

Come riportato quest’oggi dal giornalista Gianluca Di Marzio, saranno assenti nella partita di stasera sia Divock Origi, che Alexis Saelemaekers, che Ballo-Tourè, tutti e tre sul mercato e quindi esclusi dalla lista dei convocati.

Altri assenti di questa sera saranno Yunus Musah, convocato ma in tribuna, perchè squalificato, e Bennacer, infortunato lungodegente della scorsa stagione. Una rosa quasi al completo per Stefano Pioli, che a Bologna potrà giocare al meglio una gara dall’esito tutt’altro che scontato.

É arrivato il momento di scendere in campo per il Milan, che come ogni anno vorrà dimostrare la sua forza, cominciando al meglio la sua corsa scudetto già stasera contro il Bologna di Thiago Motta.