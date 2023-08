De Ketelaere-Atalanta, arriva la svolta: il giocatore ha le idee chiare

L’Atalanta è sempre più vicina a Charles De Ketelaere, in uscita dal Milan.

Continua in modo incessante il pressing della società bergamasca per il giovane belga del club rossonero. Charles De Ketelaere sembra essere sempre più vicino all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, pronto a risollevare la carriera del giovane talento ex Brugge dopo la deludente stagione al Milan.

Atalanta ad un passo da De Ketelaere

L’Atalanta è sempre più vicina a garantirsi le prestazioni del giovane talento Charles De Ketelaere. Secondo le fonti di Sky Sport e TuttoMercatoWeb.com, il trasferimento sarà effettuato tramite prestito con diritto di riscatto a favore del club di Bergamo. Dopo una lunga trattativa con il Brugge, De Ketelaere si era unito al Milan nel 2022 con grandi aspettative, ma la sua esperienza in rossonero si è rivelata deludente, con solamente un assist registrato e nessun gol segnato in 40 partite.

Nonostante il passaggio complicato a Milano, il giovane belga sembra pronto a dare il suo assenso per questa nuova avventura con l’Atalanta. Entrambe le parti sono fiduciose sul buon esito dell’operazione. Il compito del tecnico Gasperini sarà fondamentale per ridare fiducia a De Ketelaere e far emergere tutto il suo potenziale sul campo. Il talento del giovane calciatore è indubbio, e l’Atalanta spera di sfruttarlo al massimo per potenziare ulteriormente la sua squadra in vista delle competizioni future.