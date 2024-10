Milan, emergenza in Champions: a Fonseca ne mancano tre

Il Milan, dopo la vittoria con l’Udinese, prepara la gara di Champions League contro il Bruges in emergenza: quante assenze per Fonseca

Una vera e propria battaglia, questa è stata la partita del Milan contro l’Udinese. Una lotta durata 100 e passa minuti, in cui alla fine i rossoneri sono riusciti a centrare l’obiettivo prefissato della vigilia, quello che non ammetteva deroghe. Tre punti dovevano essere e così è stato, il Diavolo è riuscito a ottenere una vittoria pesantissima, soprattutto per come è maturata. E chissà che non sia un nuovo punto di svolta per Fonseca e per i suoi.

Abbiamo visto due Milan molto diversi in campo. Per i primi 30 minuti, una squadra brillante, efficace, capace di andare in vantaggio e di sfiorare anche il secondo gol, mostrando un potenziale di prim’ordine. Dopo, una volta intervenuta l’espulsione di Tijani Reijnders, una squadra che ha saputo soffrire, che ha voluto compattarsi e fare di tutto per raggiungere l’obiettivo nonostante le avversità. Fonseca ci ha messo molto del suo e con le sue scelte forti ha avuto la meglio, dando un segnale sulla sua tenuta e sull’intenzione di rilanciare il Milan verso l’alto.

Ha fatto rumore la panchina per tutti i novanta minuti di Leao, una decisione che con il senno del poi ha pagato. Di certo, per il Milan, inferiorità numerica a parte, i piani si sono ulteriormente complicati con l’infortunio di Abraham, a cui l’allenatore ha ovviato con l’ingresso di Loftus-Cheek come riferimento avanzato. E proprio dalla situazione dell’inglese bisogna partire, per affrontare il tema dei diversi indisponibili contro il Bruges.

Milan, Abraham si aggiunge alla lista degli indisponibili: come sta

Ritrovata la vittoria in campionato, il Milan ora deve vincere anche in Champions League. Ma con i belgi, ci saranno almeno tre assenze certe a ridurre le rotazioni.

Se con l’Udinese la buona notizia è stato il ritorno di Loftus-Cheek, il Milan ha perso Abraham. Niente fratture alla spalla, ma l’attaccante non ce la farà in vista di martedì e dovrà rimanere a riposo. Allo stesso modo, resteranno ancora fuori sia Calabria che Gabbia. Il terzino ha continuato a lavorare a parte in questi giorni. Il difensore potrebbe essere provato nella rifinitura per tentare un recupero dell’ultimo momento, ma naturalmente prevarrà la cautela in caso di incertezza.

Milan, le scelte di Fonseca contro il Bruges: mossa a sorpresa

Dunque, Fonseca affronterà la sfida con il Bruges in Europa non nelle migliori condizioni possibili. Ma potendo contare su uno spirito di gruppo ritrovato e su nuove consapevolezze tecniche maturate dalla gara con l’Udinese.

In difesa, potrebbe ancora trovare spazio Thiaw, che ha dato ottime risposte al rientro, così come Pavlovic. Ritorneranno Theo Hernandez e Leao, sulla trequarti potrebbe essere schierato nuovamente l’ottimo Pulisic. E in attacco, dietro l’intoccabile Morata, a questo punto potrebbe essere convocato Camarda, come mossa a sorpresa.