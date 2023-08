Escluso in Juve-Bologna, indizio di mercato: è accostato al Milan

È in corso la seconda giornata di Serie A e Juventus-Bologna invia un indizio di mercato al Milan.

Il Milan esce vittorioso dalla prima gara casalinga contro il Torino e a pochi giorni dalla conclusione del calciomercato la dirigenza rossonera dovrà ancora prendere delle decisioni importanti, in entrata e in uscita, per poter completare la propria rosa. Segnali più che positivi dai nuovi acquisti che hanno ottenuto la titolarità fin da subito. Dovranno ancora carburare invece i vari subentranti.

Per il club rossonero ci sono però ancora alcune matasse da srotolare tra questi ad esempio la cessione di Ballo-Touré oppure la decisione da prendere su Lorenzo Colombo e l’eventuale acquisto, poi, di un nuovo attaccante. Taremi sembra essere l’obiettivo principale ma il Porto non sembra intenzionato a svenderlo.

Tra i possibili addii anche Saelemaekers che sembra vicino al Bologna che, nella gara che sta svolgendo ora contro la Juventus, lancia un indizio di mercato sul proprio centrocampista Nicolas Dominguez, creando un possibile intreccio di mercato.

Thiago Motta e la decisione su Dominguez

In occasione della seconda partita del Bologna, in casa della Juventus, Thiago Motta ha spiazzato tutti con una decisione importante.

L’allenatore del Bologna difatti ha deciso di non dare la titolarità al proprio centrocampista, nonché capitano, Nicolas Dominguez. Il 25enne argentino, arrivato al Bologna nel 2020, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante arrivando a conquistare anche la fascia da capitano.

Gli ultimi mesi però lo hanno visto al centro di tante voci di mercato e accostato a varie squadre, tra cui il Milan ed oggi Moro è stato preferito a lui come titolare per il centrocampo, l’argentino infatti subentrerà proprio a Moro al 60′ a gara in corso.

Milan che può pensare al suo acquisto in modo concreto, anche senza la partenza di Krunic, dichiarato incedibile, che non ha sostituti con Bennacer infortunato. Pioli ha provato anche Adli in quella posizione ma ad ora ha totalizzato zero minuti in campionato. Il profilo di Dominguez quindi sarebbe ottimale per Pioli e la scelta di Motta, preferendo il croato Moro a lui, manda un segnale al calciomercato del Milan.

Difatti Motta ha anche avuto modo di argomentare la propria decisione sul giocatore argentino di lasciarlo in panchina in una gara importante come quella contro la Juventus, queste le sue parole:

Dominguez in panchina per via del mercato? Moro sta facendo bene. Con il Milan ha fatto una buona partita, può aiutare la squadra. Vedremo come reagirà.

Così commenta, misterioso, la sua decisione Motta.