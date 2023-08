Futuro Colombo, nuova squadra in pole per il prestito: la notizia

Semafori verdi per la nuova stagione di Serie A, ma il calciomercato non ha ancora chiuso i battenti. Così il Milan mette a segno gli ultimi ritocchi, tra cui rientra Colombo, pronto a un prestito in Italia.

Le squadre hanno iniziato la loro corsa nella massima serie per aggiudicarsi il gradino più alto del podio e per conquistare un pass in Europa. Per farlo, gli allenatori hanno bisogno di un gruppo forte e compatto, anche se per qualche squadra c’è bisogno di qualche ritocco, prima dello scadere della sessione di mercato.

Nonostante i numerosi acquisti e le varie cessioni, neppure la protagonista principale di questo mercato italiano, cioè il Milan, è pronta al 100%. Il penultimo obiettivo di mercato è stato l’ingaggio di un nuovo difensore, individuato nel 21enne Marco Pellegrino. Il centrale classe 2002, di proprietà del Platense, sembra destinato a raggiungere gli uomini di Pioli nei prossimi giorni.

E conclusa questa operazione, i Rossoneri possono ora occuparsi del caso Lorenzo Colombo: l’ex Lecce, infatti, è molto apprezzato dal Monza, che dovrà fare a meno di Andrea Petagna, pronto a sbarcare in Sardegna a servizio del Cagliari.

Le condizioni per la cessione di Colombo

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, i Biancorossi sono già pronti ad accogliere Colombo.

Resta da trovare, tuttavia, l’intesa con il Milan. I Rossoneri puntano al rinnovo del giovane attaccante, prima del prestito ad un’altra squadra. Ma solo ad una condizione: trovare un attaccante come vice Giroud.

Solo in quel momento, la dirigenza rossonera sarà disposta ad aprire concretamente una trattativa per il talento azzurro Under 21. Nei prossimi giorni potrebbe, dunque, arrivare l’affondo finale e definitivo.