Il Milan usa la linea dura: in tribuna fino a gennaio

Drastica decisione da parte dei Rossoneri che hanno delineato il futuro degli esuberi. Senza cessione resteranno fuori rosa

Ancora pochi giorni e anche questa sessione di calciomercato sarà acqua passata. Il Milan si è reso fin da subito protagonista sul mercato e per ora le convincenti vittorie su Bologna e Torino stanno dando ragione alle scelte di Moncada e Furlani. L’ultimo colpo che la dirigenza vorrebbe regalare ai tifosi è quello di un attaccante (Mehdi Taremi del Porto in pole), per quanto invece riguarda la questione cessioni la situazione è più complessa.

L’intenzione del Diavolo è di riuscire a piazzare gli ultimi esuberi, riuscendo così ad alleggerire la rosa. Come riporta la Gazzetta dello Sport al momento i nomi in uscita sono quelli di Divock Origi, Mattia Caldara, Alexis Saelemaekers, Fodé Ballo-Touré e il giovane Chaka Traoré. Tutti e cinque non hanno preso parte alle prime due giornate di campionato, ma ognuno di loro sembra avere un futuro differente.

Cessione complicata per Origi e Caldara: rischio tribuna

I giocatori che rischiano addirittura la tribuna sono proprio l’ex Liverpool e il difensore italiano. Origi è stato senza dubbio uno dei più grandi flop di questa sessione di mercato e il suo ingaggio da 4 milioni di euro pesa e non poco. Proprio quest’ultimo fattore sta frenando una sua eventuale uscita e al momento i pochi sondaggi inglesi non hanno portato a nulla, inoltre l’arrivo a Milanello di Noah Okafor gli ha chiuso del tutto le porte rossonere e il rischio tribuna è sempre più concreto.

Lo stesso destino colpirà probabilmente anche Caldara. Il centrale ex Spezia ha un mercato praticamente nullo e il suo futuro sembra già tracciato: resterà fuori rosa almeno fino a gennaio, quando poi si cercherà di trovargli una sistemazione durante la sessione di mercato invernale.

Altrettanto segnato, ma opposto, è invece il futuro di Saelemaekers. L’esterno belga è stato accompagnato all’uscita dopo gli arrivi di Christian Pulisic e Samuel Chukwueze e negli ultimi giorni ha accettato di accasarsi al Bologna di Thiago Motta. I due club hanno ormai raggiunto l’intesa e si attende solo la formalizzazione dell’affare

Chi invece potrebbe riprendersi il suo spazio al Milan è Ballo-Touré. Il terzino senegalese aveva espresso la sua volontà di partire per poter giocare di più, ma tra destinazioni poco gradite e offerte ritenute basse dai Rossoneri, il giocatore è rimasto e dovrebbe tornare a vestire i panni di vice Theo Hernandez. Infine c’è il giovane Chaka Traoré, promosso in prima squadra, che verrà ceduto in prestito per farsi le ossa.