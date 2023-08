Milan, il dettaglio nascosto sul rinnovo di Leao: avete sentito?

Ormai si sa: Leao è l’idolo indiscusso dei tifosi rossoneri, che da lui non si aspettano solo forza e velocità, ma anche tanti gol.

Rafael Leao, attaccante di origini portoghesi, approda al Milan nell’estate del 2019: la società rossonera lo porta a Milano dal Lille per 23 milioni di euro, firmando un contratto quinquennale.

Le qualità dell’attaccante classe 1999 erano già risapute: tanta velocità, tanta forza, ma ancora pochi gol, soprattutto nelle gare importanti. Si, perché Leao deve ancora fare quel salto di qualità che lo fa rientrare nei big del calcio europeo.

Milan-Leao, cosa prevede il nuovo contratto

Il contratto di Leao sarebbe scaduto nel giugno del 2024, ma a fine Campionato scorso, dopo una lunga trattativa, l’entourage del calciatore e la società rossonera hanno trovato l’accordo per il rinnovo: per il nuovo numero 10 rossonero è stato firmato un contratto che lo vede legato alla maglia rossonera fino al 2028, con uno stipendio pari a 5 milioni + bonus. Nell’accordo anche una clausola rescissoria di 175 milioni.

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i bonus inseriti nella clausola sono legati ad una richiesta particolare del Milan: il raggiungimento dei 20 gol in Campionato, e il titolo di capocannoniere della squadra rossonera. Nello scorsa stagione, Leao in Campionato ha messo a segno solo 15 gol e ora Pioli e la società gli chiedono di più, soprattutto nelle partite di spessore.