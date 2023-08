Mercato Milan, il Bologna spara alto per Dominguez: la cifra richiesta

La dirigenza rossonera pensa ad un ulteriore rinforzo di centrocampo nel caso dovesse partire il bosniaco Rade Krunic.

Il Milan fin qui ha dominato in lungo e in largo il calciomercato estivo dimostrando una certa ambizione, la proprietà del money-ball e del cosiddetto algoritmo ha messo a segno ben 8 colpi in entrata fin qui mettendo a disposizione del tecnico un roster pieno di calciatori giovani, dinamici e di prospettiva.

Nonostante tutto ciò i tifosi rossoneri sono un po’ preoccupati dalle prestazioni della propria squadra nelle amichevoli pre-campionato che sono si importanti per comprendere la tenuta fisica dei calciatori ma sono pur sempre partite che lasciano il tempo che trovano, i match che contano inizieranno tra un po’.

Milan, fissato il prezzo per Dominguez

Al metto degli acquisti portati alla corte di Stefano Pioli in questa sessione di calciomercato estiva, il duo Furlani-Moncada è a conoscenza dell’importanza di dover cedere qualche esubero presente in rosa, tra gli eventuali calciatori che potrebbero essere ceduti c’è il centrocampista Rade Krunic.

Il classe 1993 da sempre un pallino di Pioli sembrerebbe una colonna portante del nuovo centrocampo del Milan, nelle ultime ore infatti la possibilità di un rinnovo di contratto diventa sempre concreta dalle parti di Milanello con alcuni tifosi che hanno espresso il loro dissenso per la probabile scelta.

Ad oggi non ci sono certezze sul futuro prossimo del bosniaco che ha il contratto in scadenza nel 2025 però, come riporta Sky Sport, l’obiettivo numero uno della dirigenza per sostituire Krunic sarebbe l’uruguaiano del Bologna Dominguez che, nonostante abbia il contratto in scadenza nel 2024, i felsinei hanno fissato il prezzo di 15 milioni di euro.