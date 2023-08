Milan, accordo trovato per il vice-Theo: i dettagli dell’affare

Con Ballo-Tourè in uscita, Pioli ha richiesto alla società rossonera un’alternativa a Theo Hernandez. L’obiettivo principale è un ex Roma, per cui è stato trovato un accordo verbale e si attendono sviluppi per definire i dettagli.

Lo scacchiere di Pioli per l’inizio della nuova stagione è ormai completo, o quasi. In casa Milan ora la priorità va data sulle alternative ai titolari, oltre ad un innesto in cabina di regia. Da qui a fine mercato il Diavolo punta a rafforzare ogni reparto, dalla retroguardia alle fasce passando per la mediana. Il colpo in attacco verrà valutato solo in caso di addio di Lorenzo Colombo.

Mentre la fascia destra è coperta da Calabria e Florenzi, sulla sinistra si cercando alternative che possano far rifiatare Theo Hernandez, considerano la cessione quasi certa di Ballo-Tourè. Nelle ultime ore la dirigenza ha messo il piede sull’acceleratore per il terzino di riserva.

Milan, accelerata per il vice-Theo: c’è l’accordo

In base a quanto riportato da Tuttosport il club rossonero avrebbe trovato l’accordo verbale con il Basilea per l’acquisto di Riccardo Calafiori. In via Aldo Rossi si tratta per un prestito con diritto di riscatto, con dettagli ancora da stabilire.

Qualora l’affare per l’ex Roma non si tramutasse in realtà, spunta l’idea Mazzocchi, il quale si è reso protagonista di un’ottima annata a Salerno. Con particolare interesse sarà valutato anche Davide Bartesaghi, laterale classe 2005 prodotto del vivaio milanista, per cui non è da escludere una promozione in prima squadra.