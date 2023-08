Milan, asse caldo con la Turchia: terzo esubero in uscita

Inizia a decollare anche il mercato in uscita dei Rossoneri. Cessione in vista anche per un altro giocatore ritenuto fuori dal progetto.

Il mercato del Milan è stato senza dubbio tra i migliori per quanto riguarda il campionato italiano. Con l’imminente arrivo di Yunus Musah dal Valencia si apprestano a diventare otto gli acquisti in questa sessione di calciomercato estivo. Ovviamente però c’è anche bisogno di fare spazio e dopo il pesante addio di Sandro Tonali, con direzione Newcastle (che ha però permesso di finanziare il mercato), ora l’obiettivo è quello di far partire più di qualche esubero.

Negli ultimi giorni il Diavolo sta dando vita ad un vero e proprio asse di mercato con i turchi del Besiktas: ufficializzato l’addio di Ante Rebic, il prossimo a raggiungere il croato dovrebbe essere Junior Messias per il quale si sta trovando un accordo, ma non solo. In giornata sembrerebbe forte l’interesse dei Bianconeri anche per Mattia Caldara.

Triplo affare con il Besiktas: contatti anche per Caldara

Doveva essere il difensore del futuro sia per il Milan che per la Nazionale, arrivato per 35 milioni di euro dalla Juventus nell’affare che ha visto il ritorno di Leonardo Bonucci nella Torino bianconera, Mattia Caldara non è mai riuscito a rispettare le aspettative e ora è pronto a salutare, stavolta definitivamente, Milanello.

Secondo quanto riportato dal portale turco A Spor, ci sarebbero stati dei primi contatti tra i Rossoneri e il Besiktas anche per quanto riguarda il difensore ex Atalanta. I primi incontri sarebbero stati positivi e anche il classe ’94 potrebbe raggiungere Ante Rebic (e probabilmente Junior Messias) alle aquile turche.

La carriera di Caldara: tanti infortuni e poche luci

I presupposti per diventare un futuro campione c’erano tutti. Nato a Bergamo, Caldara muove i primi passi proprio nel vivaio dell’Atalanta e dopo i prestiti in Serie B al Trapani e al Cesena esordisce con i bergamaschi in Serie A nell’ottobre del 2016. Nel gennaio successivo la Juventus ne acquista il cartellino per 15 milioni di euro per poi lasciarlo in prestito ai Nerazzurri anche per la successiva stagione.

Nell’estate del 2018, senza aver mai giocato con la maglia della Vecchia Signora, passa al Milan dove però, a causa dei numerosi infortuni (tra cui uno al legamento crociato anteriore sinistro), non riesce mai a ritagliarsi un suo spazio. Negli anni successivi si trasferisce in prestito prima all’Atalanta, poi al Venezia ed infine allo Spezia. Ora, ormai ai margini dei Rossoneri, si aprono probabilmente le porte della Super Lig.