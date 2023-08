Milan, asse con il Torino ancora caldo: si accende la trattativa

I rossoneri restano vigili sulle opportunità di mercato. Occhio ad un vecchio nome che è tornato in voga. Asse Milano-Torino caldissimo!

Stasera il Milan scenderà in campo nell’amichevole contro il Monza per il “Trofeo Silvio Berlusconi”, ma la società resta sempre vigile sul mercato. Un vecchio pallino è tornato nei radar del club e l’asse Milano-Torino torna ad essere più caldo che mai.

In uscita c’è Junior Messias, fantasista offensivo da tempo nel mirino del toro ed ora potrebbe realmente finirci se la trattativa dovesse andare in porto. Restano distanti le valutazioni che i club danno ai rispettivi giocatori, ma la pista è stata riaperta e si può finalmente provare a chiudere.

Milano-Torino si riaccende, trattativa possibile?

Nelle ultime ore il club granata ha aperto alla possibilità di cedere il suo esterno nel centrocampo a cinque. Il giovane Wilfried Singo è rientrato nella trattativa come pedina di scambio per Soppy dell’Atalanta. Il 21enne del club bergamasco è nel mirino del club che ha provato ad inserire il 22enne nella trattativa per provare a chiudere.

Così, secondo Gianluca Di Marzio, lo stesso Torino ha deciso di riattivare anche la possibilità di scambio del numero 17 ivoriano con il Milan. Come già detto in precedenza, la trattativa era stata avviata ad inizio mercato per uno scambio con il fantasista brasiliano dei rossoneri (Messias), ma non si è mai riusciti a trovare una quadra, finendo per far saltare la trattativa.

Singo resta in uscita ed il toro adesso cerca di piazzarlo in tutti i modi prima della scadenza della sessione di mercato. Wilfried è un terzino-esterno a tutto campo sulla fascia destra, ma adattabile anche a sinistra per necessità. Il classe 2000 è dotato di grande corsa, atletismo ed imponente stazza dato il suo metro e novanta di altezza. Nonostante la sua giovane età ha già raggiunto le 108 partite condite da 7 reti nelle sue prime quattro stagioni da professionista con il club piemontese.

Sarebbe indubbiamente un giocatore che farebbe comodo per le rotazioni in casa Milan dati i vari impegni in 3 competizioni diverse nella prossima stagione. Ad oggi, però, la trattativa sembra lontana dalla chiusura. La pista è riaperta, ma le due squadre hanno valutazioni distanti e difficilmente si potrà arrivare ad una soluzione. I rossoneri continuano a trattare per un terzino sinistro in entrata dato la vicina uscita di Ballo-Toure come vice Theo. L’esterno del Torino ha spesso giocato a destra, ma potrebbe adattarsi senza problemi anche sull’altra fascia. Il giocatore preferisce però la percussione sulla fascia del suo piede preferito (dx), spesso in maniera offensiva ed in carriera ha giocato solamente una volta sul lato sinistro. Chissà allora che non diventi un buon ricambio per Calabria o addirittura il titolare di ruolo.