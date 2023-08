Sfuma Taremi per il Milan, c’è la conferma ufficiale del Porto

Mehdi Taremi non sarà un giocatore del Milan. La trattativa che sembrava ad un passo è ufficialmente sfumata, come comunicato dal Porto tramite i propri canali ufficiali.

Il Milan dice ufficialmente addio a Mehdi Taremi. L’operazione ben impostata nei giorni scorsi non ha avuto l’effetto sperato a seguito di un aumento delle pretese riguardanti l’ingaggio da parte dell’entourage dell’iraniano.

L’affare ha ricalcato quanto accaduto nella telenovela Samardzic-Inter: l’inserimento di un intermediario ha scosso la buona riuscita dell’operazione, definitivamente tramontata in questi ultimi minuti. Il tutto è stato affermato dai canali ufficiali del club lusitano.

Taremi-Milan, è finita: i canali ufficiali del Porto confermano

Dopo la frenata nella trattativa, Porto Canal ha svelato un incontro avvenuto in giornata tra Taremi e Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente dei dragoni, in cui è stato rinnovato il rapporto tra le due parti anche per la stagione 2023/24.

Per il Diavolo sfuma quindi il principale obiettivo per il reparto offensivo. Da vedere ora se la società rossonera, che ha ceduto in prestito al Monza Colombo, virerà su un altro centravanti di riserva in queste ultime ore di calciomercato.