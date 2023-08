Milan, svolta nella trattativa per Taremi: succederà oggi

Il Milan è ancora alla ricerca di un rinforzo offensivo prima della chiusura del calciomercato estivo. Taremi rimane uno dei profili preferiti della dirigenza e, oggi, sono attese grandi novità.

I rossoneri hanno iniziato la stagione nel miglior modo possibile: due vittorie nelle prime due partite. La rosa che ha in mano Stefano Pioli ha dimostrato in queste prime due uscite di avere potenzialità enormi che, se sfruttate a pieno, possono permettere di lottare per tutti gli obiettivi possibili.

L’ultimo rebus ancora non risolto riguarda il reparto offensivo: infatti – in attesa della definizione del futuro di Colombo – la società rimane vigile su Taremi. Proprio riguardo riguardo il giocatore iraniano di proprietà del Porto sono attese importantissime novità in giornata.

Taremi spinge per la cessione: incontro con il Porto in giornata

Taremi ha espresso al Porto la volontà di provare una nuova esperienza. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in giornata è previsto un incontro tra gli agenti del giocatore ed il club della città a nord del Portogallo, in modo da poter trovare una quadra definitiva riguardo il suo futuro.

Sergio Conseicao, attuale tecnico del Porto, considera l’iraniano un titolarissimo e non ha alcuna intenzione di privarsi di lui. Il Milan ha già pronta un’offerta che non supererà (momentaneamente) i 15 milioni di euro, che verrà finanziata dalle cessioni degli esuberi (Saelemaekers ed Origi). A 4 giorni dalla fine del mercato, dunque, si infiamma la trattativa tra Taremi e i rossoneri.