Zoe Cristofoli, uno splendido “casino”: in giallo è meravigliosa (FOTO)

Questa volta non c’è nessun costume ad infiammare l’Instagram di Zoe Cristofoli: fan in delirio per la bellezza incontenibile della modella.

Zoe Cristofoli, classe 1996, è una modella e influencer nata a Verona. Soprannominata “La Tigre di Verona” per i suoi numerosi tatuaggi e per il suo stile hardcore, la 27enne è popolare al grande pubblico per essere la fidanzata di Theo Hernandez, difensore e capitano del Milan. La coppia ha un figlio di circa un anno e mezzo, Theo junior (nato nell’aprile del 2022, ndr), e vive in una villa a Cassano Magnago, in provincia di Varese.

Zoe Cristofoli ha acquisito notorietà e popolarità grazie al suo profilo Instagram, con il quale fa il suo ingresso nel mondo della moda, e che, con il passare del tempo è cresciuto in dismisura. ​Nel corso della sua carriera da modella ha sfilato per diversi brand ed è addirittura comparsa in alcuni video musicali. Tra le sue esperienze più note troviamo la promozione delle lussuose borse Lancaster e la sfilata per Comme Des Fuck Down alla Milano Fashion Week.

Non solo moda tra le passioni della giovane veneta. La ragazza ama moltissimo sia lo sport che la musica. In passato, infatti, ha praticato la boxe e, quando può, si esibisce in qualità di dj alle serate in cui viene chiamata.

Zoe non ha rivali, altro scatto da sogno: followers impazziti

Tra i tanti hobby ed interessi, come accennato in precedenza, Zoe ritaglia uno spazio importante a quello che è il suo profilo Instagram dove, oltre ad alcuni post in cui appaiono anche Theo e il figlio, si sbizzarrisce e pubblica quante più foto possibili. La maggior parte di queste sono scatti in cui si autoritrae e mette in mostra le sue doti fisiche. I fan apprezzano e ringraziano lady Hernandez che, soprattutto in questi ultimi giorni, sta facendo impazzire la sua platea di seguaci.

Una sequenza di scatti che hanno infiammato l’account Instagram della giovane ed esuberante modella. Anche vestita di giallo Zoe non ha rivali e i suoi fan lo confermano nei commenti, riprendendo la descrizione del post e ironizzando: “Magari tutti i casini fossero come te“. Decolleté in mostra che rappresenta sicuramente un bel vedere per i followers della dea che ha ormai fatto ritorno nella sua Milano con il figlio – Theo Junior – in attesa del ritorno anche di Theo Senior, attualmente impegnato con il Milan nella tournée negli Stati Uniti.