Altro che Prima Squadra: Camarda giocherà in Serie C, tutto deciso

Francesco Camarda è il nuovo bomber che sta facendo impazzire il Milan e tutti i tifosi: deciso già il futuro, ecco dove giocherà.

Il Milan ha il centravanti del futuro in casa. Con la Primavera di Ignazio Abate il 2008 Camarda sta facendo un vero e proprio show in questo inizio di stagione, sia nel campionato italiano che in Youth League. Ha subito messo in mostra le sue qualità ed è diventato un punto di riferimento per il futuro, nonostante la giovanissima età.

Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti, ha già dimostrato di poter essere importante per il futuro del club e anche per il futuruo del calcio italiano.

Futuro Camarda: non giocherà in Prima Squadra

Francesco Camarda è il nuovo “star boy” del calcio italiano ed è di proprietà del Milan. È stato uno dei grandi colpi – guardando al futuro – della coppia Maldini-Massara che riuscì a portarlo a Milano prima di ogni altro top club. Dopo una breve esperienza nelle giovanili, Ignazio Abate lo ha voluto subito con sé nella formazione Primavera e si stanno vedendo già i primi grandi risultati.

Segna a raffica, è fondamentale in ogni partita e il suo talento è già sul taccuino di tanti top club. Dalla Premier League sono già arrivati i primi interessamenti e anche osservatori per prendere appunti e capire se sarà possibile strapparlo al Milan.

Il Milan non ha alcuna intenzione di perdere Francesco Camarda e intende blindarlo in vista del futuro, per renderlo l’erede di Olivier Giroud. Non ha ancora l’età e l’esperienza giusta per diventare il 9 titolare dei rossoneri, essendo ancora un quindicenne, ma la volontà del club è quella di “svezzarlo” molto velocemente.

E dal 2024 ci sarà la possibilità di farlo in casa. Il Milan, infatti, secondo quanto riferisce Repubblica, dal 2024 avrà la seconda squadra che giocherà in Serie C. Proprio come Juventus e Atalanta, si vuole dare modo ai ragazzi della Primavera, e non solo, di fare esperienza diretta nel calcio professionistico, partendo dal basso.

Francesco Camarda farà parte della seconda squadra del Milan già a partire dalla prossima stagione. A 16 anni scenderà in campo contro i “grandi” per mettere in mostra le sue qualità e vivere una stagione di grande intensità, per poi fare il definitivo salto in Serie A. Pioli lo aspetta, lo ritiene importante per il futuro e può diventare il nuovo centravanti puro una volta che il francese deciderà di salutare.