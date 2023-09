Batosta Milan, annuncio durissimo prima del Newcastle: tifosi spiazzati

A poche ore dal debutto in Champions League contro il Newcastle, certe dichiarazioni non risparmiano affatto il Milan.

Alla luce di quanto avvenuto nel derby contro l’Inter di sabato pomeriggio, sin da allora l’umore dell’ambiente rossonero è ai minimi storici. Per risollevarlo, appare dunque più che mai necessario un riscatto già da stasera, nel debutto in Champions League contro il Newcastle.

Ovviamente, la speranza è che il tremendo passivo finale di 5-1 rimediato contro i nerazzurri rimanga un caso isolato. Specialmente se consideriamo che, fino a tale sconfitta, l’atteggiamento messo in campo dalla squadra avevano convinto i propri tifosi, rimasti entusiasti dalle prestazioni dei loro beniamini nelle tre vittorie consecutive contro Bologna, Torino e Roma, un’ulteriore batosta rischierebbe di compromettere seriamente il proseguimento della stagione del Diavolo.

I rossoneri affronteranno i Magpies anche con l’obiettivo di mettere a tacere le numerose critiche mosse nei loro confronti nel corso di questi ultimi giorni. Tra gli opinionisti, ma anche all’interno della stessa tifoseria, gli aspri commenti si sono tutt’altro che risparmiati. In particolar modo, nei confronti dell’allenatore Stefano Pioli, di cui alcuni chiedono addirittura l’esonero. Un ex calciatore, però, non è dello stesso avviso e, piuttosto, ha posto la lente d’ingrandimento sul valore qualitativo di certi giocatori.

Milan, Di Canio al veleno contro gli ex Chelsea: il commento su Loftus-Cheek, Pulisic e Tomori

Piuttosto che su Pioli, nella sua analisi successiva al risultato di Inter-Milan, Paolo Di Canio si è soffermato principalmente sulla prestazione dei calciatori rossoneri, manifestando non pochi dubbi riguardo il loro effettivo valore. Quasi concedendo attenuanti all’operato del tecnico, il commentatore televisivo di Sky li ha infatti definitivi “dei buoni giocatori, non dei fenomeni“.

Nel mirino dell’ex calciatore di Lazio e West Ham anche gli ultimi arrivati a Milanello nel corso di quest’ultima sessione di mercato: più nello specifico, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic. Riguardo i due giocatori acquistati dal Chelsea, Di Canio non si spiega come sia possibile che vengano considerati delle “stelle“, dato che nelle gerarchie dei loro precedenti allenatori rappresentavano le ultime scelte e siedevano abitualmente in panchina.

Stesso discorso fatto nei confronti di Fikayo Tomori che, pur essendo una riserva quando vestiva la maglia dei Blues, non appena arrivato al Milan “ha tolto il posto da titolare a Romagnoli, all’epoca capitano”.

“Il Milan del derby non si può guardare“ continua poi l’opinionista, indicando tra i giocatori che lo han deluso maggiormente persino Olivier Giroud: “A 37 anni non funziona da titolare”.