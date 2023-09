Capitan Leao è l’asso vincente: il Milan si rialza contro il Verona

Ancora una volta, a risultare decisivo nelle vittorie del Milan è Rafael Leao: suo il gol che ha regalato i tre punti contro l’Hellas Verona.

La quinta giornata di campionato ha visto il ritorno alla vittoria del Milan, di misura ai danni dell’Hellas Verona. Ad una settimana dalla batosta del derby, seguita poi dal deludente pareggio in Champions League contro il Newcastle, il Diavolo riesce a rialzarsi nel segno del solito Rafael Leao.

La prova dei rossoneri nel corso dei novanta minuti di gioco è stata tutt’altro che brillante, ma alla fine il gol dell’attaccante portoghese all’8° del primo tempo è bastato per strappare i tre punti, necessari per dare un segnale all’ambiente. Servito da un ottimo filtrante di Olivier Giroud, il n°17 milanista vola a rete grazie alla sua classica giocata: un piccolo allungo per lasciare sul posto i difensori avversari e poi piazzato rasoterra a spiazzare il portiere avversario.

Fascia da capitano al braccio e gol: Leao zittisce le critiche ricevute dopo il Newcastle

Quasi a voler sfidare le numerose critiche riservate al suo pupillo nei giorni successivi all’opaca prestazione con il Newcastle, Stefano Pioli ha assegnato a Rafael Leao il ruolo di capitano per la gara contro l’Hellas Verona. Certamente il gesto è influenzato dalle assenze di Davide Calabria e Theo Hernandez, ma si tratta pur sempre di un chiaro messaggio: il Milan crede fortemente in lui e una partita storta non potrà alterare ciò.

La 10 sulle spalle e la fascia al braccio: due investiture pesantissime a cui Rafa risponde nel migliore dei modi. Già in settimana aveva manifestato tramite social di non dar troppo peso alla gogna mediatica ricevuta dopo l’ingenuo colpo di tacco tentato alla prima giornata di Champions League. Piuttosto, l’ex Lille ha preferito rispondere sul campo, a modo suo. Dalla sua parte, ci sono anche le statistiche: per la prima volta da quando veste rossonero, Leao ha segnato 3 gol in 3 partite consecutive di Serie A.