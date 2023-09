Conte-Milan, la conferma in diretta: “Felici i tifosi rossoneri”

La dichiarazione su Conte e il Milan può far felici i tifosi del club. Tutti sembrano d’accordo sul da farsi

Basta poco per toccare il fondo. Il calcio e lo sport in generale ci ha più volte insegnato che arrivare tra le stelle è un lavoro molto complesso, ma per cadere poi basta molto poco. La vittoria dello Scudetto con il Milan nel 2022 ha portato Stefano Pioli nell’olimpo dei tecnici rossoneri, un testa a testa con l’Inter che ha visto il Diavolo uscire vincitore, abbastanza a sorpresa, per entrare nelle grazie dei tifosi.

Il “Pioli is on fire” è diventato un mantra per i tifosi rossoneri, ma l’ultima stagione ha riportato tutti con i piedi per terra. Il campionato fatto è stato del tutto deludente e la qualificazione in Champions League è arrivata solo grazie alla penalizzazione della Juventus. Al tempo stesso il percorso europeo, conclusosi con l’eliminazione in semifinale contro l’Inter, ha in parte salvato la stagione.

Quest’anno l’inizio di stagione praticamente perfetto aveva fatto ben sperare, ma ora la mazzata per 5-1 sempre con l’Inter ha gettato nuovi malumori attorno alla figura di Pioli. L’ex Fiorentina è tornato al centro delle critiche e sono già in molti a chiedere la sua testa, con l’ombra di Antonio Conte che potrebbe farsi pian piano sempre più insistente.

Intrieri: “Conte al posto di Pioli? Farebbe molto piacere”

Nella giornata odierna Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia e storico tifoso milanista, è intervenuto ai microfoni di TvPlay e ha parlato della situazione in casa Milan, facendo il nome del tecnico ex Inter e Juventus per la panchina.

Mi piacerebbe Conte al posto di Pioli e credo che farebbe piacere a molti tifosi milanisti. Pioli non sembra più lo stesso dalla partita di gennaio con la Roma, non so cosa sia successo. Sabato è stato un macello e siamo stati presi a pallonate.

Le dichiarazioni di Intrieri esprimono probabilmente il pensiero di molti tifosi rossoneri. Pioli sembra abbia intrapreso un’involuzione dopo il pareggio per 2-2 con la Roma, subito nei minuti finali dopo l’iniziale doppio vantaggio, e da lì in poi la sua figura non è sembrata più stabile come un tempo.

Senza dubbio quella di Conte è una suggestione molto gradita dai tifosi e nei prossimi mesi, se le cose dovessero peggiorare, il suo arrivo potrebbe essere preso in seria considerazione dalla società e dalla dirigenza.