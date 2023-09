Critiche a Pioli, l’ex Milan difende il tecnico rossonero: lo ha detto in diretta

L’ex giocatore dei Rossoneri è intervenuto in diretta parlando della situazione della squadra e prendendo le difese del mister.

Nonostante le sole sei partite giocate, la stagione del Milan ha già vissuto degli alti e bassi. Le quattro vittorie su cinque in campionato sono un ottimo risultato, ma senza dubbio la mazzata nel derby contro l’Inter non può passare inosservata, senza poi dimenticare il pari incolore con il Newcastle in Champions League. A parlare di questo avvio di stagione c’è stata anche una ex leggenda del club: Nelson Dida.

Dida sicuro su Pioli: “Bisogna dargli tempo”

L’ex portierone del Milan, nonché ex preparatore dei portieri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha ovviamente risposto ad alcune domande riguardanti la sua ex squadra e il momento che sta attraversando:

La squadra è ancora in fase di formazione. Va dato tempo a Pioli e a tutto lo staff, devono essere inseriti molti acquisti che devono anche capire il loro ruolo. Poi si parla di calciatori non abituati alla Serie A.

Il brasiliano prende dunque le difese del tecnico rossonero, che deve avere il tempo di lavorare e di far integrare al meglio tutti i nuovi innesti.