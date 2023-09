Crolla il Milan, 90 minuti da incubo: obiettivo ripartire

La brutale sconfitta ottenuta nel derby di ieri sera contro l’Inter lascia molto su cui riflettere all’ambiente rossonero, speranzoso ora in un riscatto immediato.

Il 5-1 finale del derby di ieri sera lascia spazio davvero a poche libere interpretazioni: l’Inter si è confermata una squadra ben costruita sulle idee e gli schemi tattici del proprio allenatore, a cui è bastato poco per mandare in tilt un Milan probabilmente ancora in fase di rodaggio. Quanto di buono proposto dagli uomini di Stefano Pioli nelle prime tre giornate è stato completamente annullato sul nascere dai nerazzurri.

A nulla è servito il maggior possesso palla (60-40 in percentuale in favore del Diavolo), apparso a tutti gli effetti come un’effettiva concessione degli avversari, piuttosto che un vanto. A supporto di tale tesi, si può riassumere in poche righe l’andazzo del match. In attesa di trovare un varco all’interno della retroguardia rivale, a conti fatti (quasi) mai concesso, i rossoneri hanno creato pochi pericoli dalle parti di Sommer.

Tutto più facile, anche fin troppo, per gli uomini di Simone Inzaghi, abili come già appurato in passato a sfruttare ogni singola ripartenza e cinici nel bucare una difesa evidentemente mal schierata, in particolar modo nel secondo tempo.

Milan chiamato al riscatto: grosse ferite dal derby, ma guai a ripetersi contro il Newcastle

Non ci sono alibi, l’opaca prestazione nella prima stracittadina stagionale non è degna della maglia indossata, né rispettosa verso i tifosi che speravano nella tanto attesa inversione di tendenza rispetto a quanto visto nei precedenti derby del 2023.

Novanta minuti di psicodramma rossonero, che sembrano aver spento completamente l’entusiasmo che ha caratterizzato l’ambiente in queste ultime settimane. Ora, però, occorre ripartire col piede giusto, per scongiurare l’inizio di un periodo di crisi simile a quello vissuto lo scorso gennaio.

Difficile salvare qualcosa o qualcuno da una simile disfatta. La batosta è stata fortissima, la delusione di aver sprecato un’occasione di rivalsa e di conferma delle proprie reali capacità ancor maggiore. La “fortuna” di Stefano Pioli e dei suoi giocatori, se così si può definire, è la possibilità quasi immediata di riscatto che il calendario gli ha riservato.

Già martedì, infatti, il Milan tornerà in campo a San Siro per affrontare il Newcastle, in quello che sarà il suo debutto nella nuova edizione della Champions League.