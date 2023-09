Delusione derby, record negativo per il Milan: è la prima volta nella storia

La sconfitta nel derby di ieri pomeriggio ha fatto sì che il Milan di Pioli infrangesse un particolare record negativo nella storia del club.

Il Milan esce tremendamente annichilito dal primo incrocio stagionale contro l’Inter, terminato con il pesantissimo passivo di 5-1 in favore della compagine rivale.

Sul tabellino dei marcatori, due volte il nome di Henrikh Mkhitaryan, a cui si aggiungono i due nuovi acquisti della più recente campagna acquisti nerazzurra, Marcus Thuram e Davide Frattesi, e il grande ex della sfida, Hakan Calhanoglu.

Tabù Inter, ieri la quinta sconfitta consecutiva nei derby per il Milan: non era mai successo

A conti fatti, a nulla è servito il gol del momentaneo 2-1 ad opera di Rafael Leao. L’atteggiamento degli uomini di Stefano Pioli non è stato abbastanza deciso per portare a termine la rimonta e, infine, la loro brutta prestazione gli è valsa un primato tutt’altro che lieto nella storia della stracittadina.

Dopo ieri pomeriggio, il numero delle sconfitte consecutive del Milan nei confronti diretti contro l’Inter è salito addirittura a cinque, tutte rimediate nel corso di quest’anno solare tra Serie A, Champions League e Supercoppa italiana. Si tratta di un record negativo per il Diavolo: in tutta la sua storia, non aveva mai perso cinque derby di fila contro l’Inter.