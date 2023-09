Derby precedenti? Inzaghi risponde a Pioli in conferenza stampa

Il tecnico dei Nerazzurri ha parlato in conferenza stampa in vista del derby. La risposta a Pioli non si è fatta attendere.

La vigilia del derby non è mai un giorno qualunque. Domani Milan e Inter sono pronte a darsi battaglie con l’obiettivo di battere la rivale storica, restando in vetta in solitaria. Come di consueto il venerdì è anche il giorno delle conferenze stampe e dopo quella di Stefano Pioli c’è stata anche quella di Simone Inzaghi.

Inzaghi sicuro sul derby: “Non abbiamo timore”

Il tecnico piacentino è intervenuto in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti e ovviamente il tema centrale è stata la gara di domani:

Sia il Milan che l’Inter hanno ben impressionato e quindi arrivano bene. Entrambe si sono rinnovate e hanno già una propria identità, non è una partita decisiva ma ci teniamo a far bene.

L’ex Lazio ha poi rispostato ad alcune su domande su Rafael Leao e sulla possibilità di vincere il quinto derby consecutivo:

Leao è un grandissimo giocatore, ma noi cercheremo di prendere delle contromisure come abbiamo sempre fatto. Sono orgoglioso di aver vinto 4 derby di fila, ma i precedenti non scendono in campo. Non abbiamo timore, ma tanto rispetto per il Milan.

Queste le dichiarazioni di Inzaghi, che è quindi pronto a scendere in campo per provare a battere il Milan per la quinta volta in questo 2023.