Il Milan accelera, Stadio a San Donato: c’è una data

Importante novità per il Milan e c’entra il nuovo stadio di proprietà. Spuntano delle date importanti.

Il Milan ha ufficializzato la via che si vorrà intraprendere per quanto riguarda il nuovo stadio. Addio quindi al Meazza di San Siro poiché a Milano, nel comune di San Donato, si è trovata la giusta area per poter concretizzare l’idea del nuovo stadio di proprietà rossonera. Tuttavia un occhio posato su San Siro c’è sempre.

Nuovo stadio, le possibili date

La notizia è stata riportata dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport e spuntano delle date ed un retroscena.

Dunque il club rossonero vuole fare un passo avanti importante per il proprio futuro. Nel comune San Donato Milanese si è trovata l’area con possibile destinazione d’uso per un nuovo stadio rossonero di proprietà. L’idea è di creare un centro all’avanguardia che abbia intorno a sé tante altre attrazioni ed usi.

Ecco quindi che il comune di San Donato presenterà nei prossimi mesi la proposta alla regione Lombardia e si immagina che l’approvazione del progetto arrivi entro il 2025, stesso anno in cui i lavori dovrebbe vedere il loro inizio.

Il presidente del Milano, Paolo Scaroni, è fiducioso di poter vedere il suo Milan nel nuovo stadio, da circa 70.000 posti, già nel 2028. Infine lancia un piccolo messaggio al sindaco Sala dicendo che se si potesse togliere il vincolo di non abbattimento sul San Siro quest’ultimo riprenderebbe nuova vita, tuttavia Sala ha subito chiuso le porte a questa opzione.