Il Milan corre ai ripari e frega la Juve: nuovo bomber

Il Milan continua a monitorare il mercato e riguardo ciò sarebbe già pronto lo scippo ai danni della Juventus

Inizio di settimana tutt’altro che sereno per il Milan e i suoi tifosi. La clamorosa debacle di sabato scorso non può passare inosservata, soprattutto considerando che è arrivata contro i nemici storici dell’Inter, che per la quinta volta in questo 2023 si sono dimostrati nettamente superiori. Un derby perso per 5-1 è senza dubbio una ferita che non può essere rimarginata in poco tempo, ma il Diavolo deve già voltare pagina.

Domani alle 18.45 inizierà il percorso in Champions League di Leao e compagni e l’avversario sarà proprio il Newcastle del grande ex Sandro Tonali. La testa di tutta la squadra deve essere ovviamente focalizzata totalmente sul debutto europeo, ma al tempo stesso la dirigenza continua a tenere d’occhio il mercato.

Oltre ai gravi errori di Stefano Pioli, il match di sabato ha anche evidenziato una netta quanto evidente differenza con l’Inter per quanto la riguarda la profondità dell’organico. Concentrandosi sul reparto offensivo l’arrivo sul gong di Luka Jovic in prestito dalla Fiorentina non può bastare ed è per questo che Furlani e Moncada non smettono di seguire un loro vecchio pallino: Alvaro Morata.

Morata-Milan: sfida aperta con la Juventus

Il momentaneo acquisto di Jovic è stato chiaramente un tappabuchi. I Rossoneri visionavano molti profili, ma a causa della mancanza di tempo e anche della poca disponibilità economica alla fine si è virato sull’attaccante serbo. Trovare una valida alternativa ad Olivier Giroud resta una priorità per il Milan e il centravanti dell’Atletico Madrid piace molto.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo todofichajes.com, nei prossimi mesi ci potrebbe essere un tentativo concreto per il nove spagnolo. Oltre all’interesse del Diavolo, è ormai noto da tempo anche quello della Juventus, che gradirebbe e non poco il terzo ritorno a Torino dell’Ariete. Dal canto suo il classe ’92 riaprirebbe le porte alla Serie A e all’Italia, paese di origine di sua moglie.

Al momento non sono ancora state presentate delle offerte ufficiali, ma non ci sarebbe da stupirsi se in futuro si assistesse ad una vera e propria sfida a distanza tra Rossoneri e Bianconeri per riportare in Italia Alvaro Morata, attaccante di esperienza che ha sempre garantito un buon numero di reti, qualità sicuramente non trascurabile e che farebbe molto comodo a Stefano Pioli.