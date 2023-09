Il Milan esulta, arriva il tesoretto per il mercato: “Riscatto sicuro”

I Rossoneri sono pronti ad incassare una buona cifra dal riscatto di un giocatore in prestito. Le casse della società possono sorridere.

L’estate del Milan ha vissuto molti scossoni e molti capovolgimenti di fronte. Sono state molte le partenze, in molti hanno salutato e in molti hanno salutato da totali flop. Tra questi nomi c’è senza dubbio quello di Charles De Ketelaere, arrivato nel 2022 come possibile crack e andato via come grande incognita. Dal suo arrivo all’Atalanta però tutto sembra cambiato e ora il riscatto è più che probabile.

De Ketelaere si è preso l’Atalanta: riscatto ad un passo

Il belga è arrivato a Bergamo in prestito con diritto di riscatto, con l’obiettivo di mettere a tacere tutte le critiche. L’avvio di stagione in nerazzurro è stato praticamente perfetto e con due reti e due assist sembra già essere tornato ai livelli mostrati in Belgio al Club Brugge.

Secondo TMW il riscatto fissato a 26 milioni di euro non sembra essere un problema, soprattutto grazia alla cessione di Hojlund al Manchester United, e le probabilità di vedere CDK sotto la corte di Gasperini anche nella prossima stagione sono molto alte.