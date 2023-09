Kjaer: “Mi dispiace per i tifosi. Inter superiore in un aspetto”

È finito pochi minuti fa il derby di Milano che ha visto trionfare, ancora una volta, i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Il derby di Milano, il derby delle due squadra capolista in solitaria è terminato pochi minuti fa e, per la quinta volta consecutiva l’Inter ha vinto la stracittadina contro i rossoneri che, evidentemente, non riescono proprio ad attuare delle contromisure contro i nerazzurri.

Inter-Milan, le parole di Simon Kjaer

La delusione in casa Milan è palpabile, sembra quasi una maledizione per la squadra guidata da Stefano Pioli che, nonostante una prestazione nel complesso non negativa, deve assistere ad un tabellino (5-1) a dir poco duro da buttar giù.

Nella consueta conferenza post-partita il difensore centrale danese Simon Kjaer ha parlato della brutta sconfitta, di seguito le sue parole:

“Una partita, un derby pesa tanto, mi dispiace molto per i tifosi ma stiamo in un percorso di crescita. Loro sono stati più furbi di noi, fino al 3-1 siamo stati presenti e mancava davvero poco per riprendere la partita ma poi ci siamo persi. È sicuramente un percorso ma da domani c’è da lavorare molto per migliorare”



Sul 2 contro 2 visto in campo tra lui e Thiaw contro Lautaro e Thuram: