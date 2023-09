Lista Champions Milan, Pioli ne esclude tre e c’è anche una sorpresa 

Presentata ufficialmente la lista Champions dei Rossoneri. Tre le esclusioni eccellenti, mentre spicca una presenza a sorpresa.

Dopo essersi messo alle spalle un avvio decisamente convincente chiuso con tre vittorie su tre, ora il Milan ha tempo per prepararsi al derby che andrà in scena tra due settimane alla fine della soste per le Nazionali, con entrambe le milanesi a punteggio pieno. Oltre alla sfida con l’Inter, dopo la sosta, ci sarà anche l’inizio della Champions League, dove il Diavolo è stato sorteggiato in un vero e proprio girone di ferro con PSG, Borussia Dortmund e Newcastle. Intanto nella giornata di oggi è stata ufficializzata la lista UEFA.

La lista Champions del Milan: dentro Caldara, out Bennacer, Romero e Pellegrino

Il mister Stefano Pioli ha dovuto scegliere i 23 giocatori che potranno prendere parte ai gironi di Champions e la grande sorpresa è la presenza di Mattia Caldara. L’ex Spezia è fuori dal progetto rossonero e difficilmente vedrà il campo, ma risulta importante in quanto proveniente dal vivaio di una squadra italiana.

Tra i grandi esclusi ci sono invece Ismail Bennacer, fuori a causa del grave infortunio al ginocchio, e i due giovani acquisti Luka Romero e Marco Pellegrino.