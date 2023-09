Milan, cessione improvvisa: c’a la rivelazione, tifosi spiazzati

C’è una nota di amarezza nelle dichiarazioni rilasciate da un difensore ex Milan in merito alla sua cessione.

Dopo due stagioni alla corte del Milan, Fodè Ballo-Tourè ha messo fine alla suo cammino in rossonero per iniziare una nuova esperienza altrove con lo scopo di ottenere maggiore minutaggio. L’ormai ex difensore del club milanese, diversi giorni fa, è stato ceduto a titolo temporaneo agli inglesi del Fulham, dando vita alla sua prima esperienza nella tanto ambita Premier League.

Tuttavia, Fodè Ballo-Tourè continua a provare un pizzico di amarezza per il suo addio al club rossonero. Il difensore classe 1997 ne ha dato conferma di recente, tramite un’intervista. Il giovane calciatore ha esternato tutta la sua delusione per non aver continuato l’avventura alla corte del Milan, squadra con la quale ha preso parte alla conquista dell’ultimo Scudetto piazzato in bancheca.

La rivelazione di Ballo Toure

In un’intervista esclusiva rilasciata al quotidiano britannico Evening Standard, l’ex difensore del Milan, Fodè Ballo-Tourè, ha condiviso le sue emozioni e la decisione di lasciare Milano per unirsi al Fulham in Premier League. Nelle dichiarazioni, Ballo-Tourè ha espresso una nota di amarezza per non aver potuto continuare l’avventura al Milan, ma ha spiegato perché ha accettato l’offerta del club inglese.

“È una società molto importante, un club storico,” ha detto il calciatore senegalese. “Non me lo aspettavo, pensavo di rimanere a Milano. All’ultimo momento, ho ricevuto una chiamata dal mio agente, che mi ha detto che il Fulham mi voleva. Non ho esitato. Ho detto di sì ed è successo molto velocemente”.

Il difensore Fodè Ballo-Tourè ha anche sottolineato la sua passione per la Premier League: “Sono un grande fan della Premier League. Ho seguito il Fulham la scorsa stagione e hanno giocato un calcio molto affascinate”, le sue dichiarazioni. “So che migliorerò qui. Non potevo rifiutare l ‘offerta del Fulham”.

Le parole di Fodè Ballo-Tourè riflettono la sua ambizione di giocare nella Premier League e la difficile decisione di lasciare il Milan, ma il Fulham ha conquistato il suo cuore con una innovativa proposta di gioco e il fascino della Premier. Gli appassionati del Milan, seguiranno con interesse il percorso di Ballo-Tourè in Inghilterra con la maglia del Fulham. Sarà interessante vedere se Fodè Ballo-Tourè riuscirà a dire la sua in un campionato ostico come quello inglese. Una volta terminato il prestito, il difensore proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista con il Milan, quando tornerà all’ombra della Madonnina con più consapevolezza delle proprie potenzialità e maggiore ambizione.