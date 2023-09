Milan, crisi dopo l’addio di Maldini e Massara? La sentenza è netta

Un ex calciatore ha detto la sua in merito alla nuova stagione del Milan di mister Stefano Pioli.

Tra i principali argomenti dell’estate in Serie A, c’è stato senza dubbio il Milan di mister Stefano Pioli. Dopo gli addii improvvisi di figure importanti come Maldini e Massara, si pensava che il club rossonero facesse un grande passo indietro in vista della nuova stagione. Tuttavia, nonostante gli iniziali attriti con la tifoseria rossonera, Jerry Cardinale ha spiazzato tutti, mettendo su una rosa ambiziosa e allo stesso tempo competitiva.

Con molteplici acquisti, sopratutto di caratura internazionale, il Milan ha alzato il tasso tecnico della rosa guidata da mister Stefano Pioli. I numeri, almeno quelli attuali, dimostrano che Jerry Cardinale è sulla strada giusta. Dopo aver rubato la scena con un mercato estivo spumeggiante, il Milan ha fatto suo anche l’inizio di stagione della Serie A. Lo attestano le tre vittorie consecutive contro Bologna, Torino e Roma. Striscia di successi che ha permesso alla squadra rossonera capeggiata da mister Stefano Pioli di prendersi con merito la vetta della classifica di Serie A, insieme ai rivali storici dell’Inter.

L’ex Juventus sorpreso dal Milan

Tra i tanti che sono rimasti sbalorditi dall’avvio sorprendente del Milan di Stefano Pioli, c’è anche Nicola Amoruso. L’ex calciatore di Napoli e Juventus, ha condiviso le sue opinioni sulla lotta in corso tra Inter e Milan, prossimi al derby (sabato 16 settembre), in un’intervista a ‘1 Football Club’ su 1 Station Radio.

In un momento in cui entrambe le squadre stanno cercando di dimostrare la loro superiorità nel campionato di Serie A, Nicola Amoruso ha espresso ammirazione per entrambe, definendo questa competizione “una bella lotta”. Ha elogiato il modo in cui le due squadre hanno apportato cambiamenti significativi: “Sono due formazioni che mi piacciono molto, hanno cambiato tanto ma in maniera intelligente”.

Ciò che ha colpito di più è stata la situazione del Milan. Dopo l’addio di figure chiave come Paolo Maldini e Frederic Massara, molti avevano previsto una squadra in difficoltà. Tuttavia, Nicola Amoruso ha dichiarato: “Con l’addio di Maldini e Massara si pensava ad un Milan in difficoltà. Invece, il club rossonero ha lavorato davvero bene.”

Il Milan ha reagito in modo sorprendente alla nuova stagione di Serie A, oscurando le partenze di figure di spicco come Maldini e Massara. Allo stesso tempo, Nicola Amoruso ha notato che l’Inter sembra avere una rosa competitiva, pronta a candidarsi come una delle principali pretendenti per lo Scudetto.

Le parole di Nicola Amoruso indicano chiaramente che la lotta Scudetto tra Inter e Milan è in atto e che entrambe le squadre stanno dimostrando di essere pronte per affrontare la stagione con grande determinazione.