Milan, il club ha deciso: c’è l’accordo, firma ad un passo

Il Milan è vicinissimo ad ufficializzare un rinnovo importante per la formazione di Pioli. Con la firma ad un passo, si attende solo l’annuncio, che dovrebbe arrivare in tempi brevi.

Dopo la cocente sconfitta nel derby, il Milan sta tentando una difficoltosa risalita. Se il pareggio casalingo con il Newcastle aveva generato ulteriore incertezza nell’ambiente rossonero, la vittoria di misura contro l’Hellas Verona è stata una boccata d’ossigeno per il Diavolo.

Non tutti i problemi sono ancora risolti per Pioli, che nelle prossime due settimane prima della sosta dovrà riprendere in mano la squadra per rimanere aggrappati al vertice della classifica di Serie A e non perdere campo in Champions League. Il tecnico ripartirà dalla proprie certezze: su tutte Leao che dopo l’erroraccio contro i Magpies ha ritrovato fiducia con la rete decisiva agli scaligeri. Con il portoghese anche il compagno di fascia Theo Hernandez, che rientrerà in gruppo dopo l’assenza di sabato, così come Mike Maignan, che tornerà a pieno regime presumibilmente contro la Lazio.

Da valutare se nei prossimi impegni Pioli proseguirà con la difesa a 3, con Calabria e Theo impiegati sulle fasce nel centrocampo a quattro. Nell’ultimo incontro i due sono stati sostituiti rispettivamente da Musah e Florenzi, ma il mister rossonero ha tra le mani un’altra alternativa di valore.

Milan, le seconde linee si fanno largo: rinnovo in vista

Nella seconda frazione di gara l’allenatore milanista ha concesso a Davide Bartesaghi l’emozione del debutto a “San Siro” con la maglia rossonera. A pochi giorni dalla prima convocazione di Pioli contro il Newcastle, il classe 2005, subentrato a Florenzi al minuto 74, si è subito mostrato intraprendente nonostante il momento speciale e ha conquistato tutti.

Il prodotto del vivaio del Milan si era già fatto conoscere nel pre-campionato. Il notevole impatto con la prima squadra ha convinto la dirigenza a proporre al giovane talento il rinnovo sul contratto, come affermato da La Gazzetta dello Sport.

La trattativa tra il club e l’entourage composto dal brasiliano Nick Arcuri (agente, tra gli altri, di Rodrygo) e Giovanni Granito è già stata impostata e le sensazioni sono positive. Presto sarà messa la firma sul nuovo contratto, che legherà Bartesaghi al Diavolo ancora a lungo. Ciò rafforzerà ulteriormente il ruolo del classe 2005 a vice-Theo. La fiducia nel laterale sinistro è sintomo di come la società di Via Aldo Rossi punti molto sui giovani, nonostante l’addio di Paolo Maldini.