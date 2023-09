Milan, la svolta è arrivata: Cardinale fa impazzire i tifosi

Finalmente sembra essere arrivata la svolta in casa Milan, la svolta che tutti i tifosi aspettavano da tempo ed ora, leggendo la notizia, possono festeggiare.

Inevitabilmente quando si parla di società e di squadre rinnovate in molti ambiti non si può non citare il Milan di Gerry Cardinale che, oltre i ben 10 acquisti messi a segno nella sessione di calciomercato estiva appena conclusa, ha evidenziato tutte le sue ambizioni da presidente dei Diavoli ed ora sembra sia arrivata la svolta anche su un tema molto importante per i rossoneri, e non solo.

La rivoluzione messa in atto dalla nuova società sotto i tanti punti di vista è evidente, rivoluzione che sembra partire dal calciomercato ma in realtà precedentemente la scelta discutibile di allontanare i due fautori dello scudetto del 2021, Frederic Massara ma soprattutto la bandiera del Milan Paolo Maldini, ha palesato la voglia di rinnovamento del proprietario dei rossoneri che con l’addio del dt ha sferrato un duro colpo ai tifosi.

Milan, la svolta su un tema importante

Duro colpo che però la neodirigenza rossonera ha fatto digerire in fretta ai propri supporters, dato che il calciomercato messo in atto dal duo Furlani-Moncada, ma anche e forse soprattutto molti altri collaboratori, è da 10 in pagella sia in termini economici con spese ben calibrate che in termini di velocità, una vera e propria rivoluzione prima societaria e poi calcistica che nelle prime tre giornate di campionato sembra stia ripagando.

Un altro tema in cui sembra esserci una svolta decisiva è lo stadio, è evidente che un club che si rispetti a livello mondiale debba avere uno stadio all’avanguardia sotto ogni aspetto ed è altrettanto evidente che l’ormai vecchio San Siro non sia più all’altezza della situazione. A maggior ragione la società rossonera vuole realizzare il proprio stadio, in particolare nella zona di San Donato.

A tal proposito, l’assessore ai lavori pubblici del comune di San Donato Massimiliano Mistretta ha espresso parole di fiducia per il buon conseguimento del progetto: “Nelle prossime settimane il Milan dovrebbe presentare il progetto”.

Ad oggi le voci sullo stadio lo ritraggono con una capienza di circa 70mila spettatori con grandi aree commerciali e moltissime altre attività che un impianto di una squadra titolata e importante come il Milan ha l’obbligo di avere. Inoltre ci sono altri progetti di viabilità che renderanno lo stadio raggiungibile facilmente, insomma è evidente che il proprietario dei rossoneri voglia modernizzare ma soprattutto migliorare la propria squadra e staremo a vedere come si evolverà la situazione anche fino ad ora le premesse lasciano ben sperare i tifosi. L’investimento previsto ammonta a 1 miliardo di euro.